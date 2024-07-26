Выпуск лекарств и медизделий в Москве вырос на 12,7% за пять месяцев 2024 года

За первые пять месяцев 2024 года объем производства лекарственных средств и медицинских изделий увеличился на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом сообщает пресс-служба московского правительства со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

По его словам, производство фармацевтических субстанций увеличилось более чем в 2,8 раза, а объем отгруженной продукции поднялся почти на 10% и превысил 116 млрд руб. В натуральном выражении объем производства диагностических реагентов и прочих фармпрепаратов увеличился на 17,6%, а объем клейких перевязочных материалов, кетгутов и аналогичных материалов, аптечек и санитарных сумок — более чем в 1,5 раза.

Как сообщил руководитель московского Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, в натуральном выражении за пять месяцев объем производства лекарств вырос на 20,9%. Выпуск препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ увеличился на 35,5% и составил более 420 тыс. упаковок. За этот период было произведено более 483 тыс. препаратов в ампулах, влияющих на кроветворение и кровь, это почти на 42% больше аналогичного периода прошлого года. Рост выпуска препаратов для лечения нервной системы составил 12,9% — более 11 млн упаковок.

В Москве уже заключено 22 офсетных контракта, три из которых — на выпуск медицинских изделий. По некоторым соглашениям уже построены или модернизированы производства и осуществляется поставка продукции.

«Офсетные контракты помогают столице обеспечивать городские медорганизации лекарствами и медицинскими изделиями, необходимыми для оказания эффективной помощи. Например, это изделия для стомированных пациентов: только в 2023 году мы получили свыше 3,8 миллиона единиц продукции на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей», — поделилась заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.