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Выросло число отказов...

Выросло число отказов в периодической аккредитации фармспециалистов

06.05.2025
10:02
Дина Коблова
Федеральный аккредитационный центр сообщил о росте случаев отказа в периодической аккредитации фармацевтическим и медицинским специалистам. Причина чаще всего в несоответствии тематики программ ДПО и повышения квалификации специальности заявителя.
Фото: 123rf.com

Участились случаи отказа в периодической аккредитации из-за несоответствия тематики программ повышения квалификации специальности заявителя, сообщили в Федеральном аккредитационном центре (ФАЦ) на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России. Как пишет «Медицинский вестник» со ссылкой на руководителя центра Анну Клиновскую, речь идет о специалистах с высшим медицинским, немедицинским и фармацевтическим образованием.

Данные получены из анализа апелляционных жалоб и отрицательных заключений аккредитационных подкомиссий регионов на портфолио специалистов, при этом точные цифры о числе полученных отказов и динамике указанного показателя эксперт не привела.

Несмотря на то, что осваиваемые специалистами на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМФО) программы повышения квалификации допускается проходить сразу по нескольким специальностям, аккредитационные комиссии в субъектах выставляют оценку «не сдано», если тематика образовательных циклов, по их мнению, не соответствует специализации.

Наименования программ сейчас определяет сама образовательная организация, так как нормативно-правовые акты, регламентирующие перечень названий программ дополнительного профессионального образования (ДПО) и повышения квалификации по медицинским и фармацевтическим специальностям, отсутствуют.

«Обращаем ваше внимание, что программы на портале НМФО Минздрава могут быть разрешены к реализации по нескольким специальностям, как по основной, так и по нескольким дополнительным. Просим вас при возникновении любых вопросов обращаться в Федеральный аккредитационный центр», — поделилась Клиновская.

Нет комментариев

Комментариев: 2

Студенков Сергей Яковлевич
Вчера в 20:01
Что значит фраза при возникновении любых вопросов обращаться в Федеральный Аккредитационный Центр? Нет электронной почты, нет имени конкретных людей с кем будет обсуждаться любые вопросы.
Аношенкова Е А
Сегодня в 12:35
Вы еще попробуйте туда обратиться, тот еще квест. И вообще, все улучшают, а получается только хуже. Печально.
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