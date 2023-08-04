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Выручка Moderna во...

Выручка Moderna во II квартале упала в 14 раз

04.08.2023
15:40
Moderna завершила II квартал с убытком, который оказался меньше ожиданий аналитиков. Выручка сократилась в 14 раз, в основном из-за падения продаж вакцин от COVID-19.

Moderna опубликовала отчет за II квартал, согласно которому чистый убыток компании составил 1,38 млрд долл. За аналогичный период прошлого года прибыль составила 2,197 млрд долл. Выручка сократилась с 4,749 млрд до 344 млн долл. На этот показатель больше всего повлияли продажи вакцин от COVID-19, которые составили 293 млн долл. При этом аналитики прогнозировали более серьезные потери.

Moderna ожидает, что к концу года выручка от вакцин составит 6—8 млрд долл.

Компания рассчитывает, что в будущем получит новые препараты, которые принесут новые доходы. В апреле — июне расходы на исследования и разработки выросли на 62%, до 1,1 млрд долл. В основном расходы были связаны с клиническими испытаниями и активизацией деятельности по клиническим разработкам, особенно в отношении программ компании по РСВ, сезонному гриппу и ЦМВ.

«Продажи во II квартале соответствовали плану, учитывая сезонный характер COVID. Я доволен прогрессом, которого добилась наша коммерческая команда в США, чтобы заключить новые контракты на осень 2023 года. Мы ожидаем выручку от 6 млрд до 8 млрд долл., в зависимости от уровня вакцинации против COVID-19», — сказал главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель.

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