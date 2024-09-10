Выручка «Озон Фармацевтики» в первом полугодии выросла на 62%

Компания «Озон Фармацевтика» объявила неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО, а также операционные результаты за первые шесть месяцев 2024 года. Выручка группы компаний в первом полугодии составила 12,6 млрд руб., что на 62,7% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Как сообщили в пресс-службе компании, таких результатов удалось достичь за счет роста объемов продаж упаковок в натуральном выражении и увеличения средней стоимости реализованной упаковки. Рост выручки отмечается по всем ключевым направлениям бизнеса.

Объем продаж упаковок лекарств вырос на 16,4% год к году и составил 149 млн упаковок. Такого роста удалось достичь благодаря запуску двух новых производственных линий в конце 2023 года, ротации ассортимента в пользу более востребованных препаратов и увеличению представленности ассортимента в аптечных сетях.

Показатель EBITDA за первое полугодие 2024 года увеличился в 2,7 раза год к году — до 5,0 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 40,0 (+10 процентных пункта год к году). Чистая прибыль выросла в 4,4 раза год к году — до 2,9 млрд руб., рентабельность по чистой прибыли составила 22,7% (+14 процентных пункта год к году).

В первом полугодии 2024 года «Озон Фармацевтика» завершила процесс консолидации активов, сформировав периметр холдинга. В группу компаний вошли основные производственные активы:

«Озон» и «Озон Фарм» — два современных завода с 16 производственными участками, на которых разрабатываются и производятся дженерики посредством химического синтеза;

«Озон Медика» — обособленная производственная площадка в стадии строительства, которая специализируется на разработке и производстве препаратов для лечения онкологических и тяжелых аутоиммунных заболеваний.

Чистый долг компании по состоянию на 30 июня 2024 года составил 8 млрд руб. Согласно прогнозам, рост выручки «Озон Фармацевтики» в 2024 году будет в пределах 28—32% год к году.