Выручка «Озон Фармацевтики» за девять месяцев выросла на 33,6% год к году

ПАО «Озон Фармацевтика» объявило неаудированные консолидированные финансовые результаты по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), операционные результаты за девять месяцев и третий квартал. Данные предоставила пресс-служба компании.

Выручка с января по сентябрь 2024 года составила 18,1 млрд руб. Это на 33,6% превышает результаты аналогичного периода 2023 года. Компания достигла таких результатов благодаря росту объемов продаж упаковок в натуральном выражении и увеличению средней стоимости реализованной упаковки. Значительный рост выручки отмечается по всем ключевым направлениям бизнеса.

Показатель EBITDA за указанный период вырос на 44,2% год к году до 6,8 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 37,3%.

Чистая прибыль за девять месяцев увеличилась на 32,2% год к году до 3,4 млрд руб., а рентабельность по чистой прибыли составила 18,8%. Чистый долг по состоянию на 30 сентября составил 10,1 млрд руб.

Совет директоров группы по итогам III квартала рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 197,7 млн руб. или 0,18 руб. на акцию. Учитывая эту рекомендацию, суммарный размер дивидендов за девять месяцев года составляет 1,2 млрд руб. или 1,09 руб. за акцию.

Компания прогнозирует рост выручки в 2024 году в пределах 28—32% год к году.

В октябре «Озон Фармацевтика» завершила первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, в ходе которого привлекла 3 млрд руб. Акционерами компании стали институциональные инвесторы и более 40 тыс. частных инвесторов.