Выручка аптек в июне незначительно выросла за счет прочего ассортимента и БАД

Как подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM, в июне текущего года аптеки продали товаров прочего ассортимента больше на 9%: выручка выросла с 22 млрд руб. в июне 2021 года до 24 млрд руб. в июне 2022 года. Продажи БАД выросли с 7 млрд до 7,7 млрд руб., или на 10%. Если бы не положительная динамика этих видом товаров, то июньская выручка аптек могла бы снизиться.

Снижение в рублях и рост в упаковках

Продажи лекарств в июне снизились на 2% в денежном выражении по сравнению с таким же месяцем 2021 года. В июне 2022 года лекарств продано на 91 млрд руб., а в июне 2021 года – на 93 млрд руб. Аналогичное снижение зафиксировано и по отношению к маю 2022 года, в прошлом месяце аптеки продали лекарств также на 93 млрд руб.

Таким образом, с начала года в денежном выражении июнь стал месяцем с самым низким объемом продаж.

Источник: AlphaRM

В то же время в упаковках продажи немного восстановились по сравнению с маем – на 4%. Однако до уровня июня прошлого года они не дотянули – снижение составило 8,4%.

В целом за первое полугодие натуральное потребление лекарств осталось на уровне первых шести месяцев 2021 года – 2,4 млрд руб., несмотря на ажиотажные продажи марта 2022 года.

Источник: AlphaRM

Тенденция снижения продаж в упаковках началась в 2021 году: по сравнению с 2020 годом натуральный объем снизился на 8%. В первые полгода 2022 года процесс продолжился. В последний раз снижение в упаковках было в 2016 году, когда в России был экономический спад 2014—2016 годов. Тогда, как говорится в мониторинге НИУ ВШЭ, реальные душевые доходы населения упали на 12,9% и люди стали экономить, в том числе на лекарствах.

По итогам первого полугодия 2022 года аптеки продали лекарств на 651 млрд руб. В этот же период 2021 года объем аптечного рынка составлял 572 млрд руб. Динамика, в основном обеспеченная ростом продаж весной, составила 14%.

Источник: AlphaRM

Какие лекарства покупали в июне

В обзор вошли терапевтические группы препаратов по классификации EphMRA второго уровня. Больше всего в июне покупатели, как и в прошлом году, потратили на лекарства из группы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), на втором месте по затратам противовоспалительные и противоревматические препараты – их продажи увеличились относительно июня 2021 года на 7%. А вот антикоагулянты, занимавшие вторую позицию в рейтинге в июне 2021 года, спустились на четвертую, потеряв 22% продаж в рублях.

Первая пятерка терапевтических групп занимала в июне текущего года 21% на аптечном рынке лекарств в стоимостном выражении.

Источник: AlphaRM

Чаще всего в первый летний месяц приобретали обезболивающие средства, препараты для лечения заболеваний носа и антисептики. Эти лекарства вошли в первую тройку по продажам в натуральном выражении. При этом лидеры сегмента – анальгетики ­­– относительно прошлогоднего июня потеряли 9% от продаж. Также снизились физические объемы рынка ингибиторов АПФ – на 11%.

Если в прошлом году ТОР5 терапевтических групп занимали 28% рынка в упаковках, то в текущем их доля составляет 30%.

Источник: AlphaRM

В июне 2022 года в рейтинге брендов лидирует антикоагулянт «Ксарелто», однако продажи его относительно июня 2021 года сократились на 38%. Другой антикоагулянт, «Эликвис», в июне занимал вторую строчку в рейтинге (-16%). Кроме «Пенталгина» (прирост +12%) все участники первой пятерки демонстрируют в июне снижение продаж в рублях.

Источник: AlphaRM

В упаковках рынок представлен пятеркой, в состав которой вошли: «Перекись водорода», «Хлоргексидин», «Цитрамон», «Ацетилсалициловая кислота» и «Омепразол». У всех перечисленных брендов по несколько производителей. К примеру, лидирующий бренд «Перекись водорода» производят 16 корпораций. Максимальный рост продаж в ТОР5 по натуральному объему в анализируемый период был у «Хлоргексидина» (+31%). А «Цитрамон» и «Ацетилсалициловую кислоту», напротив, покупатели стали реже приобретать – сокращение продаж на 11 и 12% соответственно относительно июня 2021 года.

Источник: AlphaRM

Лидеры полугодия

В ТОР3 МНН в январе — июне 2022 года на аптечном рынке в рублях вошли: умифеновир (прирост продаж относительно прошлого периода +83%), ксилометазолин (+23%) и апиксабан (+47%).

Первую тройку в натуральном выражении составляют лекарства с действующими веществами: ксилометазолин (с приростом в упаковках +12%), омепразол (+7%) и ибупрофен (+11%).

Источник: AlphaRM

По итогам шести месяцев 2022 года в рейтинге брендов лидирует противовирусный препарат «Арбидол» с приростом продаж относительно такого же периода прошлого года +78%.

Лидер прошлого периода, антикоагулянт «Ксарелто», опустился на третью позицию по итогам полугодия (+2%). Его опередил другой антикоагулянт — «Эликвис», поднявшись на вторую строчку с приростом +47%.

Источник: AlphaRM