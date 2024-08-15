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Wildberries запустил продажу...

Wildberries запустил продажу безрецептурных лекарств

15.08.2024
11:52
Ольга Коберник
Wildberries запускает продажу безрецептурных лекарственных препаратов по всей стране, сообщили в пресс-службе компании. Ранее эта услуга была доступна только жителям Москвы и Московской области. В мае «ФВ» выяснил, что платформа предлагала купить рецептурные лекарства с доставкой на дом, хотя их онлайн-продажа запрещена. В описании препаратов было указано, что они относятся к категории БАД. Вскоре маркетплейс убрал все рецептурные позиции с сайта.
Фото: 123rf.com

Wildberries запускает продажу безрецептурных лекарств на платформе, сообщили в пресс-службе маретплейса. «Нововведение открывает покупателям доступ к широкому ассортименту медикаментов, которые можно приобрести без рецепта врача. Продавать такую продукцию на Wildberries продавцы смогут исключительно при наличии у них лицензии на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами и только после тщательной проверки площадкой таких документов», — сказано в пресс-релизе.

Хранение, сборку и доставку товаров этой категории осуществляет сам продавец. Платформа соединяет напрямую продавца с покупателем.

При этом Wildberries регулярно мониторит онлайн-витрину и тщательно следит за недопущением к реализации запрещенных законодательством и правилами платформы товаров, отметили в пресс-службе.

Весной пользователи соцсетей сообщили о продаже рецептурных препаратов на Wildberries.

Корреспондент «ФВ» смог заказать «Арепливир» с доставкой в течение 1—3 дней. На сайте можно было заказать разные формы рецептурных препаратов «Эликвис» и «Арепливир». В описании препаратов указано, что они относятся к категории БАД.

При этом у препаратов были разные поставщики — к примеру, поставщиком одной из форм «Арепливира» числится компания ООО «Фармалид». Поставщик одной из форм «Эликвиса» — частное лицо. После публикации новости сервис убрал позиции с сайта.

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