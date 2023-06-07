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Японская компания Eisai...

Японская компания Eisai подверглась кибератаке

07.06.2023
13:11
Николай Соколов

Eisai подверглась кибератаке. Компания изучает, произошла ли в результате атаки утечка данных и повлияет ли она на прогнозы прибыли.

Японская Eisai подверглась кибератаке программой-вымогателем, которая зашифровала некоторые серверы компании. Об этом сообщает FiercePharma.

Атака произошла в субботу, 3 июня. Компания заявила, что после кибератаки создала оперативную группу. Она работает с внешними экспертами и представителями правоохранительных органов. Компания заявляет, что потребуется «некоторое время, чтобы оценить все масштабы инцидента». Еще неизвестно, произошла ли утечка данных. Также Eisai «тщательно изучает» любое потенциальное влияние на свои прогнозы по прибыли и объявит, если их нужно будет скорректировать.

По данным The Japan Times, в последнее время в Японии наблюдается рост числа кибератак. Серия взломов, которые, как считается, были совершены одной и той же хакерской группой, началась в марте и затронула такие компании, как West Japan Railway, Tokyo Electric Power Company Holdings, а также некоторые местные органы власти.

В прошлом месяце MSD (в США и Канаде – Merck&Co) выиграла судебный процесс, связанный с кибератакой вируса NotPetya в 2017 году, который заразил более 40 тыс. компьютеров в глобальной сети компании. В начале апреля немецкая биотехнологическая компания Evotec отключила свою сеть после того, как заметила необычную активность в IT-системах. Ранее в марте Sun Pharma сообщала о нарушении кибербезопасности и изолировала затронутые системы.

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