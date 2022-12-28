Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРозница
За 11 месяцев...

За 11 месяцев аптечные продажи лекарств в упаковках не выросли

28.12.2022
19:03
Елена Калиновская

В ноябре 2022 года аптечные продажи всего ассортимента (лекарства, БАД и прочее) выросли на 8% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года и составили 153,3 млрд руб. Большая часть доли пришлась на лекарства – 116,9 млрд руб. (+6%) и 448,5 млн упаковок (+1%). На втором месте прочий ассортимент – 174,9 млн упаковок (-3%) на 25,6 млрд руб. (+16%), на третьем – БАД – 43,6 упаковок (-2%) на 10,7 млрд руб. (+8%).

Согласно данным AlphaRM, за 11 месяцев аптеки продали 4,6 млрд упаковок лекарств. По сравнению с таким же периодом 2021 года натуральное потребление не выросло. В рублях рост составил 9% – 1,2 трлн руб.

Самое сильное снижение натуральных продаж у прочего ассортимента – на 18%, за 11 месяцев продано 1,8 млрд упаковок на 275 млрд руб. (+17%). Продажи БАД в упаковках снизились на 1% до 428,3 млн, в денежном выражении они выросли на 15% и составили 103,8 млрд руб.

Как продавались лекарства

В течение 2022 года продажи лекарств не уходили далеко от уровня 2021 года. Исключение составило начало года, когда в январе-феврале была вспышка заболеваемости новым вариантом COVID-19, а в марте возник ажиотаж из-за геополитической обстановки.

noyabrskie_tezisy_2.png (244 KB) noyabrskie_tezisy.png (327 KB)

В январе-ноябре рост продаж лекарств был скорее инфляционным: в рублях он был +9%, а в упаковках рынок не вырос. При этом средняя цена увеличилась на 10% с 237,92 руб. до 261,62 руб. за упаковку.

В 2022 году первое место по-прежнему у лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В первую тройку вошли противопростудные и противокашлевые препараты, а также средства от насморка. Лидеры прошлого года – противовирусные лекарства и антикоагулянты спустились на пятое и шестое места соответственно.

TOP10 терапевтических групп по объему продаж в январе-ноябре 2022 года

11 мес. 2022

11 мес. 2021

Группа EphMRA (2 уровень)

Продажи 11 мес. 2022, млрд руб.

Динамика 11 мес. 2022/11 мес. 2021

1

1

Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (апф)

61,96

14%

2

4

Противопростудные и противокашлевые препараты

51,96

11%

3

6

Препараты для лечения заболеваний носа

50,50

19%

4

5

Противовоспалительные и противоревматические препараты

50,44

16%

5

3

Противовирусные препараты для системного использования

47,53

-1%

6

2

Антикоагулянты

46,86

-7%

7

7

Половые гормоны и продукты с аналогичными эффектами

44,05

20%

8

8

Психоаналептики, кроме препаратов для лечения ожирения

41,24

14%

9

10

Урология

36,94

6%

10

15

Препараты для лечения заболеваний горла

36,04

30%

Источник: AlphaRM

При этом рейтинг самых продаваемых брендов возглавляет противовирусный препарат «Арбидол» (МНН умифеновир), а антикоагулянты «Эликвис» (МНН апиксабан) и «Ксарелто» (МНН ривароксабан) вошли в первую тройку. В то же время у всех них продажи снизились.

TOP10 брендов по объему продаж в январе-ноябре 2022 года

Бренд

Продажи 11 мес. 2022, млрд руб.

Динамика 11 мес.2022/11 мес. 2021

Доля 11 мес. 2022

Доля 11 мес. 2021

Арбидол

14,39

-6%

1,20

1,39

Эликвис

12,99

-5%

1,08

1,25

Ксарелто

12,76

-15%

1,06

1,37

Детралекс

7,91

2%

0,66

0,70

Ингавирин

7,53

-2%

0,63

0,70

Нурофен

7,36

4%

0,61

0,64

Пенталгин

7,16

15%

0,59

0,57

Терафлю

7,15

24%

0,59

0,53

Мексидол

7,05

5%

0,59

0,61

Гептрал

6,64

-5%

0,55

0,64

Источник: AlphaRM

Доля отечественных лекарств растет

По итогам 11 месяцев 2022 года доля импортных лекарств в рублях составила 58%, в прошлом году она была 60%. Соответственно, доля отечественных лекарств в январе-ноябре текущего года была 42%.

В упаковках российские препараты традиционно лидируют – 64%. При этом по сравнению с 11 месяцами 2021 года их натуральная доля выросла всего на один процентный пункт.

snimok_ekrana_2022-12-28_v_17.54.52.png (31 KB)

snimok_ekrana_2022-12-28_v_17.55.17.png (32 KB)

Источник: AlphaRM

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.