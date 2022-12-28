За 11 месяцев аптечные продажи лекарств в упаковках не выросли
В ноябре 2022 года аптечные продажи всего ассортимента (лекарства, БАД и прочее) выросли на 8% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года и составили 153,3 млрд руб. Большая часть доли пришлась на лекарства – 116,9 млрд руб. (+6%) и 448,5 млн упаковок (+1%). На втором месте прочий ассортимент – 174,9 млн упаковок (-3%) на 25,6 млрд руб. (+16%), на третьем – БАД – 43,6 упаковок (-2%) на 10,7 млрд руб. (+8%).
Согласно данным AlphaRM, за 11 месяцев аптеки продали 4,6 млрд упаковок лекарств. По сравнению с таким же периодом 2021 года натуральное потребление не выросло. В рублях рост составил 9% – 1,2 трлн руб.
Самое сильное снижение натуральных продаж у прочего ассортимента – на 18%, за 11 месяцев продано 1,8 млрд упаковок на 275 млрд руб. (+17%). Продажи БАД в упаковках снизились на 1% до 428,3 млн, в денежном выражении они выросли на 15% и составили 103,8 млрд руб.
Как продавались лекарства
В течение 2022 года продажи лекарств не уходили далеко от уровня 2021 года. Исключение составило начало года, когда в январе-феврале была вспышка заболеваемости новым вариантом COVID-19, а в марте возник ажиотаж из-за геополитической обстановки.
В январе-ноябре рост продаж лекарств был скорее инфляционным: в рублях он был +9%, а в упаковках рынок не вырос. При этом средняя цена увеличилась на 10% с 237,92 руб. до 261,62 руб. за упаковку.
В 2022 году первое место по-прежнему у лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В первую тройку вошли противопростудные и противокашлевые препараты, а также средства от насморка. Лидеры прошлого года – противовирусные лекарства и антикоагулянты спустились на пятое и шестое места соответственно.
|
TOP10 терапевтических групп по объему продаж в январе-ноябре 2022 года
|
11 мес. 2022
|
11 мес. 2021
|
Группа EphMRA (2 уровень)
|
Продажи 11 мес. 2022, млрд руб.
|
Динамика 11 мес. 2022/11 мес. 2021
|
1
|
1
|
Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (апф)
|
61,96
|
14%
|
2
|
4
|
Противопростудные и противокашлевые препараты
|
51,96
|
11%
|
3
|
6
|
Препараты для лечения заболеваний носа
|
50,50
|
19%
|
4
|
5
|
Противовоспалительные и противоревматические препараты
|
50,44
|
16%
|
5
|
3
|
Противовирусные препараты для системного использования
|
47,53
|
-1%
|
6
|
2
|
Антикоагулянты
|
46,86
|
-7%
|
7
|
7
|
Половые гормоны и продукты с аналогичными эффектами
|
44,05
|
20%
|
8
|
8
|
Психоаналептики, кроме препаратов для лечения ожирения
|
41,24
|
14%
|
9
|
10
|
Урология
|
36,94
|
6%
|
10
|
15
|
Препараты для лечения заболеваний горла
|
36,04
|
30%
|
Источник: AlphaRM
При этом рейтинг самых продаваемых брендов возглавляет противовирусный препарат «Арбидол» (МНН умифеновир), а антикоагулянты «Эликвис» (МНН апиксабан) и «Ксарелто» (МНН ривароксабан) вошли в первую тройку. В то же время у всех них продажи снизились.
|
TOP10 брендов по объему продаж в январе-ноябре 2022 года
|
Бренд
|
Продажи 11 мес. 2022, млрд руб.
|
Динамика 11 мес.2022/11 мес. 2021
|
Доля 11 мес. 2022
|
Доля 11 мес. 2021
|
Арбидол
|
14,39
|
-6%
|
1,20
|
1,39
|
Эликвис
|
12,99
|
-5%
|
1,08
|
1,25
|
Ксарелто
|
12,76
|
-15%
|
1,06
|
1,37
|
Детралекс
|
7,91
|
2%
|
0,66
|
0,70
|
Ингавирин
|
7,53
|
-2%
|
0,63
|
0,70
|
Нурофен
|
7,36
|
4%
|
0,61
|
0,64
|
Пенталгин
|
7,16
|
15%
|
0,59
|
0,57
|
Терафлю
|
7,15
|
24%
|
0,59
|
0,53
|
Мексидол
|
7,05
|
5%
|
0,59
|
0,61
|
Гептрал
|
6,64
|
-5%
|
0,55
|
0,64
|
Источник: AlphaRM
Доля отечественных лекарств растет
По итогам 11 месяцев 2022 года доля импортных лекарств в рублях составила 58%, в прошлом году она была 60%. Соответственно, доля отечественных лекарств в январе-ноябре текущего года была 42%.
В упаковках российские препараты традиционно лидируют – 64%. При этом по сравнению с 11 месяцами 2021 года их натуральная доля выросла всего на один процентный пункт.
Источник: AlphaRM
Нет комментариев
Комментариев: 0