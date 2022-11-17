Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
За три года...

За три года поданы заявки на регистрацию 16 лекарств от COVID-19

17.11.2022
19:01
Вероника Догузова

С 2020 года фармкомпании подали заявки на регистрацию 16 новых МНН, которые используются для лечения и профилактики COVID-19. Больше всего в 2022 году — шесть препаратов, в 2021-м и 2020-м — по пять. Общее количество препаратов, заявленных на регистрацию в текущем году, составило 20 МНН, из них 12 — не зарегистрированные ранее в России.

«ФВ» проанализировал заявки на регистрацию лекарственных препаратов в 2021—2022 годах, размещенные в Государственном реестре лекарственных средств. С начала 2022 года по 10 ноября в госреестре насчитывается 35 торговых наименований, на которые поданы заявки на регистрацию, часть которых — 16 — одобрены Минздравом и получили РУ, восемь вышли в гражданский оборот.

В 2021 году было меньше и МНН, и торговых наименований — 18 и 23 соответственно.

zayavki1.png (29 KB)

Источник: ГРЛС

На какие лекарства подавали заявки

Большая часть торговых наименований 2022 года — 25 — предназначены для лечения или профилактики новой коронавирусной инфекции. Среди них есть противовирусные препараты и вакцины. Больше всего в текущем году компании подавали заявки на противовирусный препарат молнупиравир — 10 торговых наименований. Одной из первых заявку на молнупиравир в Минздрав направил производитель «Промомед» еще в декабре 2021 года. В феврале Минздрав зарегистрировал препарат под торговым наименованием «Эсперавир», и в этом же месяце лекарство поступило в гражданский оборот. Всего с молнупиравиром в гражданском обороте с начала года появилось пять торговых наименований.

В текущем году зарегистрирован еще один противовирусный препарат нирматрелвир, применяется в комбинации с ритонавиром. Первым на него подал заявку «Промомед» в марте этого года. В конце апреля лекарство одобрено, а в июле поступило в продажу под названием «Скайвира». Комбинация, используемая в препарате — нирматрелвир+ритонавир, входит в состав оригинального препарата от компании Pfizer под названием Paxlovid. Нирматрелвир в комбинации с ритонавиром включен в клинические рекомендации Минздрава для лечения COVID-19, а также внесен в Перечень ЖНВЛП. Цена на него в аптеках составляет более 10 тыс. руб. за упаковку.

МНН препаратов для профилактики и лечения COVID-19 (по дате первой заявки)

2020

  • левилимаб
  • вакцина для профилактики COVID-19
  • фавипиравир
  • ремдесивир
  • 1-[2-(1-метилимидазол-4-ил)-этил]пергидроазин-2,6-дион (ТН «Атериксен»)

2021

  • молнупиравир
  • иммуноглобулин человека противокоронавирусный
  • синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК) [двуцепочечная] («МИР 19»)
  • касиривимаб+имдевимаб
  • тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинин (ТН «Лейтрагин»)

2022

  • нирматрелвир
  • нирматрелвир+ритонавир
  • опаганиб
  • тиксагевимаб+цилгавимаб
  • интерферон α2b рекомбинантный+интерферон ɣ рекомбинантный+лопинавир (ТН «Триавир»)
  • тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат (ТН «Амбервин»)

В 2022 году Минздрав одобрил две назальные вакцины для профилактики COVID-19: «Гам-КОВИД-Вак» (капли) и «Салнавак» (спрей). Оба препарата пока не появились в гражданском обороте. Также в марте одобрена субъединичная рекомбинантная вакцина «Конвасэл» для внутримышечного введения, разработанная ФМБА. «Конвасэл» вышла в гражданский оборот в октябре. На регистрацию вакцин подали заявки «Р-Фарм» и «Герофарм», их препараты пока не зарегистрированы.

Из лекарств, которые не относятся к терапии COVID-19, среди заявленных в 2022 году были: противоопухолевый препарат «Пемброриа» (МНН пембролизумаб) от компании «Биокад»; антидепрессант «Авиандр» (химическое название 2,8-диметил-5-(2-фенилэтил)-2,3,4,5-тетрагидро-1Н-пиридо[4,3-b]индолa гидрохлорид) — заявитель — компания ООО «Авинейро»; противооспенный препарат «НИОХ-14» (химическое название 7-[N-(4-трифторметилбензоил)-гидразинокарбонил]-трицикло-[3.2.2.0^2,4]нон-8-ен-6-карбоновая кислота) от ГНЦ ВБ «Вектор»; антикоагулянты «Даксилаза» и «Дабигатран», содержащие действующее вещество дабигатрана этексилат, а также синтетический глюкокортикоидный препарат «Метипред® 188,5» (МНН метилпреднизолон) от ООО «Орион Фарма». Из перечисленных регистрацию прошел только препарат против оспы «НИОХ-14» — в октябре текущего года.

Бренды, заявленные на регистрацию в 2022 году

Бренд (торговое наименование при регистрации)

МНН/группировочное наименование

Компания-заявитель

Количество заявок на регистрацию (всего)

Первая по счету заявка на регистрацию бренда

Последняя по счету заявка на регистрацию бренда

Дата регистрации

Дата выхода в гражданский оборот

Новое МНН в 2022 году

Авиандр

2,8-диметил-5-(2-фенилэтил)-2,3,4,5-тетрагидро-1Н-пиридо[4,3-b]индолa гидрохлорид

Авинейро

1

12.04.2022

12.04.2022

-

-

Да

Авифавир Форте

Фавипиравир

Кромис

2

21.02.2022

25.02.2022

27.04.2022

-

Нет

Аларио

Молнупиравир

Технология лекарств

2

23.05.2022

03.06.2022

14.07.2022

25.08.2022

Да

Амбервин

Тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат

Промомед Рус

1

04.08.2022

04.08.2022

07.10.2022

-

Да

Виконавир

Нирматрелвир+ритонавир [набор]

Фармасинтез

3

25.03.2022

31.03.2022

-

-

Да

Гам-КОВИД-Вак (капли назальные)

Вакцина для профилактики COVID-19

Центр им. Н.Ф. Гамалеи

2

18.03.2022

21.03.2022

31.03.2022

Нет

Даксилаза

Дабигатрана этексилат

Глобал Фарма

1

07.10.2022

07.10.2022

-

-

Нет

Димолегин

Диоксабан

ФармаДиол

4

29.11.2021

25.07.2022

-

-

Да

Елива

Опаганиб

Ифарма

3

10.03.2022

30.03.2022

-

-

Да

Ковипир

Молнупиравир

Фармасинтез

1

18.03.2022

18.03.2022

04.04.2022

14.05.2022

Да

Компларейт

Тоцилизумаб

Генериум

2

08.08.2022

12.08.2022

-

-

Нет

Лагеврио

Молнупиравир

MSD

2

15.02.2022

01.03.2022

25.03.2022

-

Да

Метипред® 188,5

Метилпреднизолон

Orion Pharma

1

28.02.2022

28.02.2022

-

-

Нет

Молнупиравир

Молнупиравир

Обнинская химико-фармацевтическая компания

3

01.03.2022

05.03.2022

05.04.2022

01.06.2022

Да

Молнупиравир

Молнупиравир

Алвис

1

21.10.2022

22.10.2022

-

-

Да

Молнупиравир Валента

Молнупиравир

Валента Фармацевтика

2

13.07.2022

19.07.2022

23.08.2022

-

Да

Молнупиравир-Амедарт

Молнупиравир

Амедарт

3

20.07.2022

20.07.2022

-

-

Да

Молнупиравир-Герофарм

Молнупиравир

Герофарм

2

14.04.2022

18.04.2022

20.05.2022

22.07.2022

Да

Молнупиравир-Эдвансд

Молнупиравир

Эдванс Фарма

1

03.06.2022

03.06.2022

-

-

Да

НИОХ-14

7-[N-(4-трифторметилбензоил)-гидразинокарбонил]-трицикло-[3.2.2.0^2,4]нон-8-ен-6-карбоновая кислота

ГНЦ ВБ «Вектор»

1

08.08.2022

08.08.2022

04.10.2022

-

Да

Нирматрелвир Комби

Нирматрелвир+ритонавир [набор]

ПСК Фарма

3

12.05.2022

22.07.2022

-

-

Да

Нирматрелвир ПСК

Нирматрелвир

ПСК Фарма

3

06.05.2022

17.05.2022

29.06.2022

-

Да

Пемброриа

Пембролизумаб

Биокад

1

07.07.2022

07.07.2022

-

-

Нет

Р-Кови

Вакцина для профилактики COVID-19

Р-Фарм

2

15.03.2022

23.03.2022

-

-

Нет

Ронаприв

Касиривимаб+имдевимаб

Roche

3

17.08.2021

03.08.2022

-

-

Да

Скайвира

Нирматрелвир+ритонавир

Промомед Рус

2

16.03.2022

18.03.2022

20.04.2022

15.07.2022

Да

Тобрамицина сульфат

Тобрамицин

Восток

3

27.11.2020

08.04.2022

-

-

Нет

Триавир

Интерферон α2b рекомбинантный + интерферон ɣ рекомбинантный + лопинавир

Лина М

1

22.04.2022

22.04.2022

-

-

Да

Эвушелд

Тиксагевимаб+цилгавимаб

AstraZeneca

1

01.08.2022

01.08.2022

-

-

Да

Эсперавир

Молнупиравир

Промомед Рус

1

13.01.2022

13.01.2022

03.02.2022

10.02.2022

Да

БиоГам

Иммуноглобулин человека нормальный

НПО Микроге

1

20.07.2022

20.07.2022

-

-

Нет

Дабигатран

Дабигатрана этексилат

Фармакор Продакшн

1

25.10.2022

25.10.2022

-

-

Нет

Арпаксел

Нирматрелвир

Технология лекарств

1

03.11.2022

03.11.2022

-

-

Да

Конвасэл

Вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

ФГУП СПбНИИВС ФМБА России

2

21.01.2022

25.01.2022

18.03.2022

19.10.2022

Нет

Салнавак

Вакцина для профилактики COVID-19

Генериум

2

27.04.2022

04.05.2022

04.07.2022

-

Нет

Источник: ГРЛС, Росздравнадзор

Почему заявки подают повторно

Некоторые компании подают заявки на один и тот же препарат по два или три раза. По информации Минздрава, часто заявители неправильно оформляют документы или для регистрации недостаточно оснований. В конце ноября 2021 года компания «ФармаДиол» подала заявку на регистрацию нового российского антикоагулянта «Димолегин» (МНН диоксабан). Как утверждает производитель, диоксабан является аналогом зарубежных препаратов апиксабан и ривароксабан. Всего компания подавала заявки четыре раза. Первые две отклонены из-за неверно предоставленной электронной подписи, как объяснили в Минздраве. После этого документы были направлены на новую экспертизу. К ноябрю текущего года препарат пока не прошел процедуру регистрации.

Это не единственный случай, когда процедура регистрации длится годами. В апреле 2022 года компания ООО «Восток» подала заявку на антибиотик «Тобрамицина сульфат» (МНН тобрамицин). Первая заявка на регистрацию зафиксирована еще в 2020 году, но препарат до сих пор не прошел регистрацию. «Тобрамицина сульфат» разработан в виде лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного введения. В настоящее время в реестре нет записей действующих РУ на препараты тобрамицина в виде инъекций. В 2008 году в России был зарегистрирован «Бруламицин» (МНН тобрамицин) от компании Teva в виде раствора для внутривенного и внутримышечного введения, но в 2021 году данный препарат был исключен из реестра.

Форма лекарства

Чаще остальных в 2022 году заявки подавались на лекарства в форме капсул — 13 позиций, на препараты в форме таблеток зафиксировано 9 торговых наименований, в виде раствора — 5.

В разделе информации, связанной с осуществлением регистрации, отображено намного больше заявок в 2020 году, чем в текущем. К примеру, среди заявок только на одну форму выпуска «спрей» зафиксировано более 60 торговых наименований в 2020 году, в 2019-м — около 20. В 2021 году на лекарства в данной форме заявок не было, в текущем году была одна заявка.

zayavki2.png (78 KB)

Источник: ГРЛС

Где производят

Большинство (51%) производителей, подавших заявки, находятся в России, еще 31% производят свой препарат как на территории России, так и в зарубежных странах. Среди стран-производителей 17% зарубежных. Чаще всего среди иностранных заявителей встречаются индийские и китайские.

zayavki3.png (48 KB)

* Выборка по данным из графы Государственного реестра лекарственных средств «Адрес места осуществления производства ЛП».

Источник: ГРЛС

Ситуация в 2021 году

Годом ранее на сайте Минздрава были зафиксированы заявки на регистрацию 23 торговых наименований, включающих в себя 17 МНН или химических названий. Чаще всего документы на регистрацию заявители подавали на противовирусный препарат фавипиравир и вакцину для профилактики COVID-19 — по четыре торговых наименования. С фавипиравиром по состоянию на ноябрь 2022 года в России зарегистрировано восемь торговых наименований в виде инъекций и таблеток. Количество зарегистрированных торговых наименований вакцин от коронавируса равно десяти. Семь из них вышли в гражданский оборот.

Некоторые препараты с новым МНН не имеют аналогов в России, например «МИР 19» (МНН синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК) [двуцепочечная]). Препарат является отечественной разработкой и предназначен для лечения COVID-19. Применяется в виде ингаляций в стационарных условиях.

Также в 2021 году заявки подавались на противовирусный препарат ремдесивир, применяемый при коронавирусе (бренд «Ремдесивир»), антикоагулянты ривароксабан (бренд «Финноксабан») и эноксапарин натрия (бренд «Эноксапарин натрия»), антибиотик цефтриаксон+[сульбактам] (бренд «Цефтриаксон и Сульбактам Джодас») и некоторые другие лекарства.

Препараты (МНН), заявленные на регистрацию в Государственный реестр лекарственных средств в 2021 году

МНН/группировочное наименование

Торговые наименования препаратов, заявленных в 2021 году

Количество компаний-заявителей

Количество заявок на регистрацию (всего)

Количество зарегистрированных торговых наименований

Количество торговых наименований, вышедших в гражданский оборот за все время

Фавипиравир

Арепливир, Фавибирин-400, Ковидолек, Авифавир Форте

4

16

8

7

1-[2-(1-метилимидазол-4-ил)-этил]пергидроазин-2,6-дион

Атериксен

1

1

-

-

Вакцина для профилактики COVID-19

ЭпиВакКорона-Н, Спутник Лайт, Гам-КОВИД-Вак-М, Гам-КОВИД-Вак, КовиВак

3

5

10

7

Диоксабан

Димолегин

1

3

-

-

Имипенем+релебактам+циластатин

Рикарбрио

1

1

-

-

Иммуноглобулин человека противокоронавирусный

Ковид-глобулин

1

2

1

1

Касиривимаб+имдевимаб

Ронаприв

1

1

-

-

Молнупиравир

Омнивир

1

1

7

5

Ремдесивир

Ремдесивир

1

1

3

2

Ривароксабан

Финноксабан

1

1

6

1

Синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК) [двуцепочечная]

МИР 19

1

2

1

1

Тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинин

Лейтрагин

1

3

3

3

Тобрамицин

Тобрамицин сульфат

1

1

14

14

Умифеновир

Умифеновир

1

1

5

5

Фондапаринукс натрия

Фондапаринукс ПСК

1

2

4

2

Цефтриаксон+[сульбактам]

Цефтриаксон и Сульбактам Джодас

1

1

5

5

Эноксапарин натрия

Эноксапарин натрия

1

1

9

9

Источник: ГРЛС, Росздравнадзор

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.