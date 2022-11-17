За три года поданы заявки на регистрацию 16 лекарств от COVID-19
С 2020 года фармкомпании подали заявки на регистрацию 16 новых МНН, которые используются для лечения и профилактики COVID-19. Больше всего в 2022 году — шесть препаратов, в 2021-м и 2020-м — по пять. Общее количество препаратов, заявленных на регистрацию в текущем году, составило 20 МНН, из них 12 — не зарегистрированные ранее в России.
«ФВ» проанализировал заявки на регистрацию лекарственных препаратов в 2021—2022 годах, размещенные в Государственном реестре лекарственных средств. С начала 2022 года по 10 ноября в госреестре насчитывается 35 торговых наименований, на которые поданы заявки на регистрацию, часть которых — 16 — одобрены Минздравом и получили РУ, восемь вышли в гражданский оборот.
В 2021 году было меньше и МНН, и торговых наименований — 18 и 23 соответственно.
Источник: ГРЛС
На какие лекарства подавали заявки
Большая часть торговых наименований 2022 года — 25 — предназначены для лечения или профилактики новой коронавирусной инфекции. Среди них есть противовирусные препараты и вакцины. Больше всего в текущем году компании подавали заявки на противовирусный препарат молнупиравир — 10 торговых наименований. Одной из первых заявку на молнупиравир в Минздрав направил производитель «Промомед» еще в декабре 2021 года. В феврале Минздрав зарегистрировал препарат под торговым наименованием «Эсперавир», и в этом же месяце лекарство поступило в гражданский оборот. Всего с молнупиравиром в гражданском обороте с начала года появилось пять торговых наименований.
В текущем году зарегистрирован еще один противовирусный препарат нирматрелвир, применяется в комбинации с ритонавиром. Первым на него подал заявку «Промомед» в марте этого года. В конце апреля лекарство одобрено, а в июле поступило в продажу под названием «Скайвира». Комбинация, используемая в препарате — нирматрелвир+ритонавир, входит в состав оригинального препарата от компании Pfizer под названием Paxlovid. Нирматрелвир в комбинации с ритонавиром включен в клинические рекомендации Минздрава для лечения COVID-19, а также внесен в Перечень ЖНВЛП. Цена на него в аптеках составляет более 10 тыс. руб. за упаковку.
МНН препаратов для профилактики и лечения COVID-19 (по дате первой заявки)
2020
- левилимаб
- вакцина для профилактики COVID-19
- фавипиравир
- ремдесивир
- 1-[2-(1-метилимидазол-4-ил)-этил]пергидроазин-2,6-дион (ТН «Атериксен»)
2021
- молнупиравир
- иммуноглобулин человека противокоронавирусный
- синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК) [двуцепочечная] («МИР 19»)
- касиривимаб+имдевимаб
- тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинин (ТН «Лейтрагин»)
2022
- нирматрелвир
- нирматрелвир+ритонавир
- опаганиб
- тиксагевимаб+цилгавимаб
- интерферон α2b рекомбинантный+интерферон ɣ рекомбинантный+лопинавир (ТН «Триавир»)
- тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат (ТН «Амбервин»)
В 2022 году Минздрав одобрил две назальные вакцины для профилактики COVID-19: «Гам-КОВИД-Вак» (капли) и «Салнавак» (спрей). Оба препарата пока не появились в гражданском обороте. Также в марте одобрена субъединичная рекомбинантная вакцина «Конвасэл» для внутримышечного введения, разработанная ФМБА. «Конвасэл» вышла в гражданский оборот в октябре. На регистрацию вакцин подали заявки «Р-Фарм» и «Герофарм», их препараты пока не зарегистрированы.
Из лекарств, которые не относятся к терапии COVID-19, среди заявленных в 2022 году были: противоопухолевый препарат «Пемброриа» (МНН пембролизумаб) от компании «Биокад»; антидепрессант «Авиандр» (химическое название 2,8-диметил-5-(2-фенилэтил)-2,3,4,5-тетрагидро-1Н-пиридо[4,3-b]индолa гидрохлорид) — заявитель — компания ООО «Авинейро»; противооспенный препарат «НИОХ-14» (химическое название 7-[N-(4-трифторметилбензоил)-гидразинокарбонил]-трицикло-[3.2.2.0^2,4]нон-8-ен-6-карбоновая кислота) от ГНЦ ВБ «Вектор»; антикоагулянты «Даксилаза» и «Дабигатран», содержащие действующее вещество дабигатрана этексилат, а также синтетический глюкокортикоидный препарат «Метипред® 188,5» (МНН метилпреднизолон) от ООО «Орион Фарма». Из перечисленных регистрацию прошел только препарат против оспы «НИОХ-14» — в октябре текущего года.
|
Бренды, заявленные на регистрацию в 2022 году
|
Бренд (торговое наименование при регистрации)
|
МНН/группировочное наименование
|
Компания-заявитель
|
Количество заявок на регистрацию (всего)
|
Первая по счету заявка на регистрацию бренда
|
Последняя по счету заявка на регистрацию бренда
|
Дата регистрации
|
Дата выхода в гражданский оборот
|
Новое МНН в 2022 году
|
Авиандр
|
2,8-диметил-5-(2-фенилэтил)-2,3,4,5-тетрагидро-1Н-пиридо[4,3-b]индолa гидрохлорид
|
Авинейро
|
1
|
12.04.2022
|
12.04.2022
|
-
|
-
|
Да
|
Авифавир Форте
|
Фавипиравир
|
Кромис
|
2
|
21.02.2022
|
25.02.2022
|
27.04.2022
|
-
|
Нет
|
Аларио
|
Молнупиравир
|
Технология лекарств
|
2
|
23.05.2022
|
03.06.2022
|
14.07.2022
|
25.08.2022
|
Да
|
Амбервин
|
Тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат
|
Промомед Рус
|
1
|
04.08.2022
|
04.08.2022
|
07.10.2022
|
-
|
Да
|
Виконавир
|
Нирматрелвир+ритонавир [набор]
|
Фармасинтез
|
3
|
25.03.2022
|
31.03.2022
|
-
|
-
|
Да
|
Гам-КОВИД-Вак (капли назальные)
|
Вакцина для профилактики COVID-19
|
Центр им. Н.Ф. Гамалеи
|
2
|
18.03.2022
|
21.03.2022
|
31.03.2022
|
Нет
|
Даксилаза
|
Дабигатрана этексилат
|
Глобал Фарма
|
1
|
07.10.2022
|
07.10.2022
|
-
|
-
|
Нет
|
Димолегин
|
Диоксабан
|
ФармаДиол
|
4
|
29.11.2021
|
25.07.2022
|
-
|
-
|
Да
|
Елива
|
Опаганиб
|
Ифарма
|
3
|
10.03.2022
|
30.03.2022
|
-
|
-
|
Да
|
Ковипир
|
Молнупиравир
|
Фармасинтез
|
1
|
18.03.2022
|
18.03.2022
|
04.04.2022
|
14.05.2022
|
Да
|
Компларейт
|
Тоцилизумаб
|
Генериум
|
2
|
08.08.2022
|
12.08.2022
|
-
|
-
|
Нет
|
Лагеврио
|
Молнупиравир
|
MSD
|
2
|
15.02.2022
|
01.03.2022
|
25.03.2022
|
-
|
Да
|
Метипред® 188,5
|
Метилпреднизолон
|
Orion Pharma
|
1
|
28.02.2022
|
28.02.2022
|
-
|
-
|
Нет
|
Молнупиравир
|
Молнупиравир
|
Обнинская химико-фармацевтическая компания
|
3
|
01.03.2022
|
05.03.2022
|
05.04.2022
|
01.06.2022
|
Да
|
Молнупиравир
|
Молнупиравир
|
Алвис
|
1
|
21.10.2022
|
22.10.2022
|
-
|
-
|
Да
|
Молнупиравир Валента
|
Молнупиравир
|
Валента Фармацевтика
|
2
|
13.07.2022
|
19.07.2022
|
23.08.2022
|
-
|
Да
|
Молнупиравир-Амедарт
|
Молнупиравир
|
Амедарт
|
3
|
20.07.2022
|
20.07.2022
|
-
|
-
|
Да
|
Молнупиравир-Герофарм
|
Молнупиравир
|
Герофарм
|
2
|
14.04.2022
|
18.04.2022
|
20.05.2022
|
22.07.2022
|
Да
|
Молнупиравир-Эдвансд
|
Молнупиравир
|
Эдванс Фарма
|
1
|
03.06.2022
|
03.06.2022
|
-
|
-
|
Да
|
НИОХ-14
|
7-[N-(4-трифторметилбензоил)-гидразинокарбонил]-трицикло-[3.2.2.0^2,4]нон-8-ен-6-карбоновая кислота
|
ГНЦ ВБ «Вектор»
|
1
|
08.08.2022
|
08.08.2022
|
04.10.2022
|
-
|
Да
|
Нирматрелвир Комби
|
Нирматрелвир+ритонавир [набор]
|
ПСК Фарма
|
3
|
12.05.2022
|
22.07.2022
|
-
|
-
|
Да
|
Нирматрелвир ПСК
|
Нирматрелвир
|
ПСК Фарма
|
3
|
06.05.2022
|
17.05.2022
|
29.06.2022
|
-
|
Да
|
Пемброриа
|
Пембролизумаб
|
Биокад
|
1
|
07.07.2022
|
07.07.2022
|
-
|
-
|
Нет
|
Р-Кови
|
Вакцина для профилактики COVID-19
|
Р-Фарм
|
2
|
15.03.2022
|
23.03.2022
|
-
|
-
|
Нет
|
Ронаприв
|
Касиривимаб+имдевимаб
|
Roche
|
3
|
17.08.2021
|
03.08.2022
|
-
|
-
|
Да
|
Скайвира
|
Нирматрелвир+ритонавир
|
Промомед Рус
|
2
|
16.03.2022
|
18.03.2022
|
20.04.2022
|
15.07.2022
|
Да
|
Тобрамицина сульфат
|
Тобрамицин
|
Восток
|
3
|
27.11.2020
|
08.04.2022
|
-
|
-
|
Нет
|
Триавир
|
Интерферон α2b рекомбинантный + интерферон ɣ рекомбинантный + лопинавир
|
Лина М
|
1
|
22.04.2022
|
22.04.2022
|
-
|
-
|
Да
|
Эвушелд
|
Тиксагевимаб+цилгавимаб
|
AstraZeneca
|
1
|
01.08.2022
|
01.08.2022
|
-
|
-
|
Да
|
Эсперавир
|
Молнупиравир
|
Промомед Рус
|
1
|
13.01.2022
|
13.01.2022
|
03.02.2022
|
10.02.2022
|
Да
|
БиоГам
|
Иммуноглобулин человека нормальный
|
НПО Микроге
|
1
|
20.07.2022
|
20.07.2022
|
-
|
-
|
Нет
|
Дабигатран
|
Дабигатрана этексилат
|
Фармакор Продакшн
|
1
|
25.10.2022
|
25.10.2022
|
-
|
-
|
Нет
|
Арпаксел
|
Нирматрелвир
|
Технология лекарств
|
1
|
03.11.2022
|
03.11.2022
|
-
|
-
|
Да
|
Конвасэл
|
Вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
|
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России
|
2
|
21.01.2022
|
25.01.2022
|
18.03.2022
|
19.10.2022
|
Нет
|
Салнавак
|
Вакцина для профилактики COVID-19
|
Генериум
|
2
|
27.04.2022
|
04.05.2022
|
04.07.2022
|
-
|
Нет
|
Источник: ГРЛС, Росздравнадзор
Почему заявки подают повторно
Некоторые компании подают заявки на один и тот же препарат по два или три раза. По информации Минздрава, часто заявители неправильно оформляют документы или для регистрации недостаточно оснований. В конце ноября 2021 года компания «ФармаДиол» подала заявку на регистрацию нового российского антикоагулянта «Димолегин» (МНН диоксабан). Как утверждает производитель, диоксабан является аналогом зарубежных препаратов апиксабан и ривароксабан. Всего компания подавала заявки четыре раза. Первые две отклонены из-за неверно предоставленной электронной подписи, как объяснили в Минздраве. После этого документы были направлены на новую экспертизу. К ноябрю текущего года препарат пока не прошел процедуру регистрации.
Это не единственный случай, когда процедура регистрации длится годами. В апреле 2022 года компания ООО «Восток» подала заявку на антибиотик «Тобрамицина сульфат» (МНН тобрамицин). Первая заявка на регистрацию зафиксирована еще в 2020 году, но препарат до сих пор не прошел регистрацию. «Тобрамицина сульфат» разработан в виде лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного введения. В настоящее время в реестре нет записей действующих РУ на препараты тобрамицина в виде инъекций. В 2008 году в России был зарегистрирован «Бруламицин» (МНН тобрамицин) от компании Teva в виде раствора для внутривенного и внутримышечного введения, но в 2021 году данный препарат был исключен из реестра.
Форма лекарства
Чаще остальных в 2022 году заявки подавались на лекарства в форме капсул — 13 позиций, на препараты в форме таблеток зафиксировано 9 торговых наименований, в виде раствора — 5.
В разделе информации, связанной с осуществлением регистрации, отображено намного больше заявок в 2020 году, чем в текущем. К примеру, среди заявок только на одну форму выпуска «спрей» зафиксировано более 60 торговых наименований в 2020 году, в 2019-м — около 20. В 2021 году на лекарства в данной форме заявок не было, в текущем году была одна заявка.
Источник: ГРЛС
Где производят
Большинство (51%) производителей, подавших заявки, находятся в России, еще 31% производят свой препарат как на территории России, так и в зарубежных странах. Среди стран-производителей 17% зарубежных. Чаще всего среди иностранных заявителей встречаются индийские и китайские.
* Выборка по данным из графы Государственного реестра лекарственных средств «Адрес места осуществления производства ЛП».
Источник: ГРЛС
Ситуация в 2021 году
Годом ранее на сайте Минздрава были зафиксированы заявки на регистрацию 23 торговых наименований, включающих в себя 17 МНН или химических названий. Чаще всего документы на регистрацию заявители подавали на противовирусный препарат фавипиравир и вакцину для профилактики COVID-19 — по четыре торговых наименования. С фавипиравиром по состоянию на ноябрь 2022 года в России зарегистрировано восемь торговых наименований в виде инъекций и таблеток. Количество зарегистрированных торговых наименований вакцин от коронавируса равно десяти. Семь из них вышли в гражданский оборот.
Некоторые препараты с новым МНН не имеют аналогов в России, например «МИР 19» (МНН синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК) [двуцепочечная]). Препарат является отечественной разработкой и предназначен для лечения COVID-19. Применяется в виде ингаляций в стационарных условиях.
Также в 2021 году заявки подавались на противовирусный препарат ремдесивир, применяемый при коронавирусе (бренд «Ремдесивир»), антикоагулянты ривароксабан (бренд «Финноксабан») и эноксапарин натрия (бренд «Эноксапарин натрия»), антибиотик цефтриаксон+[сульбактам] (бренд «Цефтриаксон и Сульбактам Джодас») и некоторые другие лекарства.
|
Препараты (МНН), заявленные на регистрацию в Государственный реестр лекарственных средств в 2021 году
|
МНН/группировочное наименование
|
Торговые наименования препаратов, заявленных в 2021 году
|
Количество компаний-заявителей
|
Количество заявок на регистрацию (всего)
|
Количество зарегистрированных торговых наименований
|
Количество торговых наименований, вышедших в гражданский оборот за все время
|
Фавипиравир
|
Арепливир, Фавибирин-400, Ковидолек, Авифавир Форте
|
4
|
16
|
8
|
7
|
1-[2-(1-метилимидазол-4-ил)-этил]пергидроазин-2,6-дион
|
Атериксен
|
1
|
1
|
-
|
-
|
Вакцина для профилактики COVID-19
|
ЭпиВакКорона-Н, Спутник Лайт, Гам-КОВИД-Вак-М, Гам-КОВИД-Вак, КовиВак
|
3
|
5
|
10
|
7
|
Диоксабан
|
Димолегин
|
1
|
3
|
-
|
-
|
Имипенем+релебактам+циластатин
|
Рикарбрио
|
1
|
1
|
-
|
-
|
Иммуноглобулин человека противокоронавирусный
|
Ковид-глобулин
|
1
|
2
|
1
|
1
|
Касиривимаб+имдевимаб
|
Ронаприв
|
1
|
1
|
-
|
-
|
Молнупиравир
|
Омнивир
|
1
|
1
|
7
|
5
|
Ремдесивир
|
Ремдесивир
|
1
|
1
|
3
|
2
|
Ривароксабан
|
Финноксабан
|
1
|
1
|
6
|
1
|
Синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК) [двуцепочечная]
|
МИР 19
|
1
|
2
|
1
|
1
|
Тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинин
|
Лейтрагин
|
1
|
3
|
3
|
3
|
Тобрамицин
|
Тобрамицин сульфат
|
1
|
1
|
14
|
14
|
Умифеновир
|
Умифеновир
|
1
|
1
|
5
|
5
|
Фондапаринукс натрия
|
Фондапаринукс ПСК
|
1
|
2
|
4
|
2
|
Цефтриаксон+[сульбактам]
|
Цефтриаксон и Сульбактам Джодас
|
1
|
1
|
5
|
5
|
Эноксапарин натрия
|
Эноксапарин натрия
|
1
|
1
|
9
|
9
|
Источник: ГРЛС, Росздравнадзор
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