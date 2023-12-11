За контрафактные и недоброкачественные лекарства клинику оштрафовали на миллион рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск тероргана Росздравнадзора о привлечении к административной ответственности ООО «Клиника «Спасение». В соответствии с ч.1, 2 ст.6.33 КоАП РФ частную наркологическую клинику оштрафовали на 1 млн руб. Решение, опубликованное в системе «Мой арбитр», не вступило в силу.

Сначала в марте в клинике на ул. Плеханова в Москве провели контрольное мероприятие сотрудники следственного отдела СУ СК совместно со специалистами регулятора. Затем в сентябре прошла внеплановая выездная проверка Росздравнадзора.

Как говорится в протоколе по итогам проверки, в клинике нарушались правила регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств списка ПКУ, требования фармпроизводителей к условиям хранения медикаментов (температура, влажность, защита от света), препараты с истекшим сроком годности хранились вместе с остальными, вместо того чтобы переместить их в карантинную зону, а также имелись лекарства с маркировкой на иностранных языках.

Хотя на упаковки этих препаратов были нанесены средства идентификации, в систему мониторинга движения лекарственных препаратов данные о них не поступали. Отсутствуют и сведения о введении их в гражданский оборот на территории России. Из-за отсутствия сопроводительных документов установить происхождение медикаментов невозможно. Некоторые хранившиеся медикаменты находятся в статусе «выбыл из оборота», то есть были ранее проданы в розницу в различных аптечных организациях страны. Вдобавок в системе МДЛП за клиникой числятся препараты, обнаруженные в помещениях по другому адресу (шоссе Энтузиастов, д. 56), которого нет в ее лицензии на осуществление медицинской деятельности. Сотрудники Росздравнадзора констатировали там факт реализации сильнодействующих препаратов при отсутствии лицензии на осуществление фармдеятельности.