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За контрафактные и...

За контрафактные и недоброкачественные лекарства клинику оштрафовали на миллион рублей

11.12.2023
14:03
Екатерина Погонцева
Клинику «Спасение» в Москве оштрафовали на 1 млн руб. за хранение недоброкачественных и контрафактных лекарств. В помещении клиники были найдены медикаменты, которые не вводились в оборот и отсутствовали в системе маркировки.
Фото: Екатерина Погонцева

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск тероргана Росздравнадзора о привлечении к административной ответственности ООО «Клиника «Спасение». В соответствии с ч.1, 2 ст.6.33 КоАП РФ частную наркологическую клинику оштрафовали на 1 млн руб. Решение, опубликованное в системе «Мой арбитр», не вступило в силу.

Сначала в марте в клинике на ул. Плеханова в Москве провели контрольное мероприятие сотрудники следственного отдела СУ СК совместно со специалистами регулятора. Затем в сентябре прошла внеплановая выездная проверка Росздравнадзора.

Как говорится в протоколе по итогам проверки, в клинике нарушались правила регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств списка ПКУ, требования фармпроизводителей к условиям хранения медикаментов (температура, влажность, защита от света), препараты с истекшим сроком годности хранились вместе с остальными, вместо того чтобы переместить их в карантинную зону, а также имелись лекарства с маркировкой на иностранных языках.

Хотя на упаковки этих препаратов были нанесены средства идентификации, в систему мониторинга движения лекарственных препаратов данные о них не поступали. Отсутствуют и сведения о введении их в гражданский оборот на территории России. Из-за отсутствия сопроводительных документов установить происхождение медикаментов невозможно. Некоторые хранившиеся медикаменты находятся в статусе «выбыл из оборота», то есть были ранее проданы в розницу в различных аптечных организациях страны. Вдобавок в системе МДЛП за клиникой числятся препараты, обнаруженные в помещениях по другому адресу (шоссе Энтузиастов, д. 56), которого нет в ее лицензии на осуществление медицинской деятельности. Сотрудники Росздравнадзора констатировали там факт реализации сильнодействующих препаратов при отсутствии лицензии на осуществление фармдеятельности.

«Вышеперечисленные факты свидетельствуют об угрозе причинения вреда жизни и здоровью неограниченному кругу лиц», — указано в решении суда.

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