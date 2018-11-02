За неделю после перехода системы от ФНС к ЦРПТ промаркировано 13 тыс. лекарственных препаратов

14:38
7 ноября 2018
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1 ноября 2018 г. функции оператора информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС МДЛП) перешли от Федеральной налоговой службы России к Центру развития перспективных технологий.

Таким образом, ИС МДЛП стала частью Единой национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров Честный ЗНАК. На сайте Честный ЗНАК.рф открыт соответствующий информационный раздел, работает служба поддержки. 

Участники оборота лекарств активно пользуются сервисом, к эксперименту подключаются новые представители отрасли. C момента перехода системы к ЦРПТ зарегистрировано 38 новых участников и 49 препаратов. С 1 ноября 2018 г. через систему прошло более 13 000 промаркированных упаковок лекарств. Службой технической поддержки с 1 по 6 ноября оперативно обработано почти 300 обращений. 

Всего с момента запуска информационной системы мониторинга движения препаратов зарегистрировано 10 205 участников, 1 479 препаратов, промаркировано 15 677 500 упаковок лекарств.

Источник публикации: ЦРПТ

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