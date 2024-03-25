За несвоевременное выбытие лекарств в СМДЛП Росздравнадзор выдал почти 6 тыс. предострежений

Росздравнадзор выдал 5772 предостережения за нарушения, связанные с несвоевременным внесением данных о выбытии лекарств в 2023 году. Сколько из них приходится на медицинские, а сколько — на фармацевтические организации, не уточняется. По фактам несвоевременного внесения данных во ФГИС МДЛП, а также предоставления недостоверных сведений составлено 36 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов субъектам обращения лекарственных средств составила 120 тыс. руб. Об этом говорилось на вебинаре журнала «Катрен Стиль» «За что Росздравнадзор штрафовал в 2023 году» на основе доклада о федеральном государственном контроле, передает корреспондент «ФВ».

Среди типичных нарушений, которые были обнаружены Росздравнадзором, несоблюдение порядка внесения информации в систему МДЛП:

препараты своевременно не выведены из оборота и числятся на балансе юрлица, хотя физически отсутствуют;

препараты есть в наличии, а в системе отражаются как выбытые;

препараты числились в обороте у других организаций;

в системе отсутствовала информация о приемке, хранении, отпуске, реализации, передаче, применении и уничтожении лекарств.

Некоторые организации до сих пор не утвердили порядок работы в системе МДЛП в части контроля за своевременным внесением всей информации, обратил внимание Росздравнадзор. А некоторые — не организовали и не проводят «периодическую инвентаризацию в целях сверки фактических остатков лекарств с данными системы МДЛП».