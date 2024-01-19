За пять лет глобальное использование лекарств выросло на 14%

За последние пять лет глобальное использование лекарств в натуральном выражении* выросло на 14%, и до 2028 года ожидается его дальнейшее увеличение еще на 12%. В денежном выражении глобальные расходы на лекарства выросли на 35% за последние пять лет и, по прогнозам аналитиков, увеличатся на 38% до 2028 года. Существенный вклад в этот рост сделают существующие брендовые продукты. Ущерб от потери эксклюзивности брендов тоже вырастет: более чем вдвое. Такие выводы содержатся в прогнозе IQVIA «Глобальное использование лекарств в мире: перспективы до 2028 года», опубликованном на сайте компании.

После заявления Всемирной организации здравоохранения от 5 мая 2023 года об окончании чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, связанной с COVID-19, внимание государств переключилось на профилактику и лечение других инфекционных и неинфекционных заболеваний, говорится в отчете.

Наибольший вклад в рост в ближайшие пять лет внесут лекарства для лечения онкологических и иммунологических заболеваний, диабета и ожирения. Рост является результатом постоянного притока инновационных продуктов и компенсируется потерей эксклюзивности.

Прорывные методы лечения множества заболеваний, ставшие доступными в последнее десятилетие, меняют подход к лечению пациентов во многих областях, так что перспективы использования лекарств и связанные с ними расходы до 2028 года выше, чем в предыдущих прогнозах. Это объясняется тем, что больше новых препаратов становится доступнее. Тогда как перспективы сегмента вакцин и препаратов от COVID-19 были пересмотрены в сторону понижения. Расходы на эти продукты снизятся по итогам 2023 года. Снижение будет происходить до 2026 года, когда ситуация стабилизируется.

Самый высокий рост объемов использования в прогнозируемый период ожидается в Китае, Индии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, где совокупный годовой рост превысит 3%. В ближайшие пять лет использование лекарств в Латинской Америке и Азии будет расти быстрее, чем в других регионах. Более низкие темпы роста объемов в регионах с более высокими доходами, таких как Северная Америка, Западная Европа и Япония, связаны с тем, что их системы здравоохранения весьма развиты и доступ к медицине уже находится на высоком уровне.

По прогнозу IQVIA, рост глобальных расходов на медицину ускорится в течение следующих пяти лет, главным образом за счет cуществующих брендовых продуктов. Тогда как новые бренды на десяти ведущих развитых рынках принесут 193 млрд долл. роста, что на 40 млрд долл. больше, чем за последние пять лет.

Ожидается, что ущерб от потери эксклюзивности брендов увеличится более чем вдвое и составит 192 млрд долл., хотя большая часть этого увеличения связана с выводом на рынок биоаналогов, последствия которого сложно прогнозировать, следует из отчета.

* Defined daily dose (DDD) — это предполагаемая средняя поддерживающая доза в сутки для лекарственного средства, используемого по основному показанию у взрослых.