За регионами могут сохранить право на закупку лекарств у одного поставщика

С 1 июля 2023 года регионы лишатся возможности закупок лекарств и медизделий у единственного поставщика согласно принятому ранее закону. Теперь в Госдуме решили сохранить за субъектами России право закупать лекарственные препараты и медоборудование у единственного поставщика. Соответствующий законопроект депутаты одобрили в первом чтении, передает корреспондент «ФВ».

Отмена возможности закупок у единственного поставщика приведет к большим расходам регионов, снизит доступность лекарственной помощи и сведет на нет лекарственное обеспечения в виде госаптек, отметил в ходе обсуждения член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. Последние расположены, как правило, в местах, куда не идет бизнес, и через них осуществляется обеспечение наркотическими препаратами, а лекарствами — по региональной и федеральной льготам, уточнил депутат.

Сейчас Татарстан, Чувашия, Архангельская, Нижегородская, Калужская области и другие регионы продолжают закупать лекарства и медицинские изделия у единственного поставщика — подведомственного региону предприятия, отмечают депутаты. «В регионах, использующих такой механизм обеспечения населения лекарственными препаратами, практически отсутствуют отсроченные рецепты, просроченные лекарственные препараты, дефицит необходимой фармацевтической продукции и расходных материалов», — говорится в пояснительной записке.

Новый законопроект № 119762-8, вносящий поправки в закон о контрактной системе, предлагает предоставить государственным и муниципальным учреждениям право закупать лекарства, иммунобиологические препараты, специализированные продукты лечебного питания, медицинские изделия, средства для дезинфекции, медицинское оборудование и расходные материалы к нему, а также услуги по хранению и доставке соответствующих товаров, по ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования у государственного унитарного предприятия субъекта России либо акционерного общества, 100% акций которого принадлежат региону. Это предприятие предлагается определять решением правительства по обращению региональных властей.

Ко второму чтению депутаты намерены учесть высказанные замечания.