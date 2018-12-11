Заинтересованные стороны не могут прийти к соглашению относительно проблемы дефицита лекарств в США

Несмотря на принимаемые меры, дефицит лекарств в Америке продолжает расти. Согласно данным, представленным на открытом совещании под эгидой FDA, некоторые препараты находятся в дефектуре более восьми лет.

Участники совещания пытались определить ключевые факторы, приводящие к возникновению дефицита, делая упор на необходимость экономического стимулирования производителей дженериков, в т. ч. для достижения адекватного возмещения стоимости этих лекарств, их качества и устойчивости каналов поставок. Как отметил руководитель FDA Скотт Готтлиб, возмещение стоимости дженериков снизилось до такого уровня, когда фармкомпаниям становится экономически невыгодно их производить. По словам директора департамента программного и стратегического анализа Центра по изучению и оценке лекарственных средств (CDER) Адама Кретша, лекарственный дефицит возникает, как правило, в отношении старых дженериков, поскольку рынок не готов возмещать их стоимость.

Основным фактором возникновения дефицита эксперты считают консолидацию. Слияние дженериковых фирм может ограничить производство препаратов вплоть до одной компании и минимизировать источники поставок активных субстанций. Слияния операторов больничных сетей и крупных фармдистрибьюторов сужают конкуренцию при закупках и возмещении стоимости обычных, но очень важных для пациентов и врачей, дженериков.

Весь круг вопросов и предложений будет рассматривать специальная Рабочая группа по проблеме дефицита лекарств, сформированная в FDA в июле текущего года в ответ на растущую озабоченность конгресса. В ее состав входят представители Центров по обслуживанию программ Medicare и Medicaid, Федеральной торговой комиссии и других федеральных ведомств, а также руководители FDA высшего звена. Задачей группы является проведение встреч с фармпроизводителями и другими заинтересованными сторонами и подготовка доклада для Конгресса США, в котором будет изложена рамочная концепция решения проблемы хронического дефицита лекарственных средств.

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