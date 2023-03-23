Заказанные в разгар пандемии медицинские маски аптечная сеть получит в 2023 году

Арбитражный суд Новосибирской области утвердил мировое соглашение между МП «Новосибирская аптечная сеть» и ООО «Комета Плюс». Первоначально истец хотел вернуть свои 61 млн руб., оплаченные в разгар пандемии за 1,2 млн масок, поскольку поставленный ответчиком товар не соответствовал установленным требованиям. Впоследствии сумма исковых требований снизилась до 37,7 млн руб., однако и их муниципальное предприятие получит не в натуральном виде, а в виде масок, следует из решения суда, которое опубликовано в системе «Мой арбитр».

Весной 2020 года МП «Новосибирская аптечная сеть» заключило контракт с ООО «Комета Плюс» о поставке 1,2 млн масок. Однако качество первой партии товара не устроило заказчика. В 2020 году Управление Росздравнадзора по Новосибирской области обнаружило в продаже недоброкачественные и незарегистрированные изделия, включая СИЗ и термометры, на общую сумму 300 млн руб., сообщал тогда «ФВ».

После того как претензионная переписка с поставщиком не дала результата, в сентябре 2020 года МП подало в суд исковое заявление. Однако его рассмотрение затянулось на несколько лет в связи с тем, что для вынесения решения требовалось проведение судебной экспертизы спорных масок. Но получить их образец не представлялось возможным, так как маски были изъяты в качестве вещественных доказательств по уголовному делу, которое находилось в производстве Центрального районного суда Новосибирска. Оно было возбуждено против руководителя ООО «Комета Плюс» Александра Дубровина по ст.238.1 ч.1 УК РФ («Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок»).

«Учитывая, что уголовное дело по существу не рассмотрено, а также не решен вопрос о прекращении уголовного дела, отбор и получение масок для производства экспертизы разрешен быть не может», — сказано в судебном акте о приостановлении рассмотрения дела.

В апреле 2022 года Федеральная налоговая служба требовала признать ООО «Комета Плюс» банкротом в связи с наличием крупной задолженности (2,6 млн руб.) по обязательным платежам. Однако суд это делать отказался ввиду недостаточности оснований (заявлений от кредиторов не поступало).

В итоге в марте 2023 года ответчик признал исковые требования в полном объеме: в сумме 37,7 млн руб. В течение полугода, начиная с 25 марта, он обязуется поставить 1,2 млн масок медицинских одноразовых (то есть по 31 руб. за штуку), произведенных ООО «Здравмедтех-Н», путем ежемесячной поставки по согласованному с истцом графику.