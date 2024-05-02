Заказчик проектирования фармзавода проиграл иск подрядчику на 71 млн рублей
Арбитражный суд Москвы при повторном рассмотрении иска компании «Драгбиофарм» к «Фарматехнолоджи» оставил требования истца без удовлетворения, а вот встречные требования удовлетворил частично. Исполнитель по договору о проектировании объекта выполнил свои обязательства в полном объеме и надлежащего качества, а у заказчика не было причин инициировать односторонний отказ от исполнения соглашения. Решение опубликовано в системе «Мой арбитр» и не вступило в законную силу.
Договор между сторонами был заключен в июле 2022 года. «Фарматехнолоджи» за шесть месяцев должна была разработать техническую документацию в виде концептуального проекта «Строительство завода по производству АФС «Гепарин» и ее производных». «Драгбиофарм» перевел подрядчику аванс в 71 млн руб., а в 2023 году обратился в суд, требуя вернуть деньги на том основании, что ответчик не выполнил свою работу в установленный срок. Летом 2023 года Арбитражный суд Москвы иск удовлетворил, апелляционная инстанция оставила его без изменений, а кассация отменила и направила дело на новое рассмотрение.
В ходе судебного разбирательства была назначена строительно-техническая экспертиза. Она установила, что объем и состав работ, выполненных «Фарматехнолоджи» на дату приостановления работ заказчиком (28.10.2022), соответствует условиям первоначального договора. В процессе заказчик менял свои требования, что отражалось в допсоглашении. Так что общая фактическая стоимость выполненных работ достигла 92,6 млн руб.
Суд отказал в удовлетворении первоначального иска, односторонний отказ «Драгбиофарм» от исполнения признал недействительным, а в пользу «Фарматехнолоджи» взыскал 21 млн руб. задолженности, 2 млн руб. неустойки, 870 тыс. руб. в счет возмещения расходов на проведение судебной экспертизы.
|Инвестиционный проект «Строительство завода по производству АФС «Гепарин» и ее производных» должны были реализовать в Дорогобужском районе Смоленской области. Общий объем инвестиций: 2,3 млрд руб. Срок реализации: 2021—2024 гг. Соглашение о сотрудничестве при его реализации между администрацией региона и ООО «Драгбиофарм» было заключено в ходе XXV Петербургского международного экономического форума. Планировалось, что предприятие наладит выпуск АФС «Гепарин», АФС «Эноксапарин», АФС «Надропалин», а в последующем — готовых лекарств из указанных субстанций, которые относятся к классу антикоагулянтов прямого действия. Для реализации инвестиционного проекта инвестор арендовал земельный участок площадью 168 га в ТОСЭР «Дорогобуж». О дальнейшей судьбе проекта не известно.
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