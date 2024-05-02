Заказчик проектирования фармзавода проиграл иск подрядчику на 71 млн рублей

Арбитражный суд Москвы при повторном рассмотрении иска компании «Драгбиофарм» к «Фарматехнолоджи» оставил требования истца без удовлетворения, а вот встречные требования удовлетворил частично. Исполнитель по договору о проектировании объекта выполнил свои обязательства в полном объеме и надлежащего качества, а у заказчика не было причин инициировать односторонний отказ от исполнения соглашения. Решение опубликовано в системе «Мой арбитр» и не вступило в законную силу.

Договор между сторонами был заключен в июле 2022 года. «Фарматехнолоджи» за шесть месяцев должна была разработать техническую документацию в виде концептуального проекта «Строительство завода по производству АФС «Гепарин» и ее производных». «Драгбиофарм» перевел подрядчику аванс в 71 млн руб., а в 2023 году обратился в суд, требуя вернуть деньги на том основании, что ответчик не выполнил свою работу в установленный срок. Летом 2023 года Арбитражный суд Москвы иск удовлетворил, апелляционная инстанция оставила его без изменений, а кассация отменила и направила дело на новое рассмотрение.

В ходе судебного разбирательства была назначена строительно-техническая экспертиза. Она установила, что объем и состав работ, выполненных «Фарматехнолоджи» на дату приостановления работ заказчиком (28.10.2022), соответствует условиям первоначального договора. В процессе заказчик менял свои требования, что отражалось в допсоглашении. Так что общая фактическая стоимость выполненных работ достигла 92,6 млн руб.

Суд отказал в удовлетворении первоначального иска, односторонний отказ «Драгбиофарм» от исполнения признал недействительным, а в пользу «Фарматехнолоджи» взыскал 21 млн руб. задолженности, 2 млн руб. неустойки, 870 тыс. руб. в счет возмещения расходов на проведение судебной экспертизы.