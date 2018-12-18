Закон о клинических рекомендациях Совет Федерации рассмотрит 21 декабря

12:43
20 декабря 2018

Елена Сидорова

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Законопроект «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона “Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации” и Федеральный закон “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” по вопросам клинических рекомендаций» депутаты Госдумы приняли в третьем чтении 19 декабря. 

При подготовке законопроекта были учтены замечания Счетной палаты РФ, а также медицинского и пациентского сообществ, высказанные на заседании «круглого стола» на тему: «Клинические рекомендации и протоколы лечения в современной медицинской практике».

Так, в тексте законопроекта уточнены определения терминов «клинические рекомендации» и «протоколы лечения», уточнен механизм формирования Перечня заболеваний, состояний (групп заболеваний), по которым разрабатываются клинические рекомендации, изменена процедура утверждения клинических рекомендаций.

Кроме того, Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» дополнен положением, согласно которому экспертиза качества медицинской помощи будет проводиться на основании критериев оценки качества медицинской помощи, утвержденных в соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Совет Федерации рассмотрит документ 21 декабря, сообщает пресс-служба Комитета Госдумы по охране здоровья.

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