Закон о клинических рекомендациях Совет Федерации рассмотрит 21 декабря

Законопроект «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона “Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации” и Федеральный закон “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” по вопросам клинических рекомендаций» депутаты Госдумы приняли в третьем чтении 19 декабря.
При подготовке законопроекта были учтены замечания Счетной палаты РФ, а также медицинского и пациентского сообществ, высказанные на заседании «круглого стола» на тему: «Клинические рекомендации и протоколы лечения в современной медицинской практике».
Так, в тексте законопроекта уточнены определения терминов «клинические рекомендации» и «протоколы лечения», уточнен механизм формирования Перечня заболеваний, состояний (групп заболеваний), по которым разрабатываются клинические рекомендации, изменена процедура утверждения клинических рекомендаций.
Кроме того, Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» дополнен положением, согласно которому экспертиза качества медицинской помощи будет проводиться на основании критериев оценки качества медицинской помощи, утвержденных в соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Совет Федерации рассмотрит документ 21 декабря, сообщает пресс-служба Комитета Госдумы по охране здоровья.
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