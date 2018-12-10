Законопроект о клинических рекомендациях одобрен во втором чтении

Клинические рекомендации разрабатываются медицинскими профессиональными некоммерческими организациями по отдельным заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний) с указанием медицинских услуг, предусмотренных номенклатурой медицинских услуг. Перечень заболеваний, состояний (групп заболеваний), по которым разрабатываются клинические рекомендации, формируется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на основании установленных им критериев.

Клинические рекомендации подлежат рассмотрению научно-практическим советом, созданным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. По результатам рассмотрения принимается решение об одобрении, отклонении или направлении клинических рекомендаций на доработку.

Медицинская общественность с нетерпением ждет принятия этого документа. Ранее председатель Комитета Госдумы по охране здоровья называл клинические рекомендации и протоколы лечения новой вехой в законодательном обеспечении контроля качества оказания медицинской помощи.

По его словам, скорейшее принятие документа определено приоритетной задачей в работе комитета.

«Клинические рекомендации и протоколы лечения – это документы, содержащие основанную на научных доказательствах структурированную информацию по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, включая описание последовательности действий медицинского работника с учетом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, – сказал . – Важно, что законопроектом установлены требования к применению клинических рекомендаций в конкретной медицинской организации, так называемые протоколы лечения.



