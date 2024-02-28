Законопроект о праве тратить маткапитал на лекарства для детей внесли в Госдуму

Депутаты Госдумы предложили использовать материнский капитал на получение ребенком платных медицинских услуг или покупку лекарств, назначенных врачом. Соответствующий законопроект № 563892-8 предлагает внести изменения в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Согласно новой норме, сертификат можно будет полностью или частично потратить на получение ребенком или детьми платных медуслуг или оплату лекарств по назначению врача, перечень которых определит правительство. Депутаты также предложили дополнить закон новой статьей, которая регламентирует направление средств маткапитала на получение медуслуг. В документе уточняется, что правила направления средств маткапитала на такие цели установит кабмин.

В июне 2022 года средства маткапитала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила использовать для лечения детей с орфанными заболеваниями. В декабре 2021 года основатель Национального родительского комитета, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обращалась к Минтруду и Минздраву с инициативой наделить одного из членов семьи правом на использование средств материнского капитала на реабилитационные процедуры или дорогостоящее лечение, выходящее за рамки ОМС.