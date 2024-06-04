Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Законопроект о снижении...

Законопроект о снижении компенсации за использование чужих товарных знаков внесен в Госдуму

04.06.2024
18:37
Дина Коблова
В Госдуму внесен законопроект, который предоставляет судам право снижать размер компенсации за незаконное использование товарных знаков в случае, если нарушитель уже выплачивал ее по аналогичному делу. Документом также предусматривается отказ от взыскания компенсации в ряде случаев.
Фото: 123rf.com

Правительство внесло в Госдуму законопроект № 638828-8 «О внесении изменения в ст.1515 ч.4 Гражданского кодекса Российской Федерации». Согласно документу, суд будет вправе снизить размер компенсации за незаконное использование товарных знаков, если нарушитель уже возмещал двукратную стоимость контрафактных товаров в рамках аналогичного дела.

Как следует из пояснительной записки, документ подготовлен в целях реализации постановления Конституционного суда от 14 декабря 2023 года, который признал неконституционными нормы ГК в части, не позволяющей снижать компенсацию в размере двойной стоимости товаров с незаконно использованным товарным знаком в случае, когда одним действием были нарушены права сразу на несколько объектов исключительных прав.

Для определения размера компенсации суд должен учесть все обстоятельства, значимые для дела. В них входят характер допущенного нарушения и его последствия для правообладателя, наличие и степень аффилированности правообладателей, соответствие размера компенсации требованиям справедливости и соразмерности. Если суд установит наличие этих обстоятельств, то на основании заявления ответчика суд вправе отказать во взыскании компенсации.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.