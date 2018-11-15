Законопроект о создании в РФ системы мониторинга движения товаров принят в первом чтении

10:46
22 ноября 2018

Елена Сидорова

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Депутаты Госдумы 21 ноября приняли в первом чтении законопроект о создании в России информационной системы, которая позволит отслеживать движение маркированных товаров. Поправки вносятся в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Для обеспечения эффективного запуска и работы системы обязательной маркировки товаров на законодательном уровне требуется установить правовые ориентиры создания и функционирования национальной информационной системы, которые впоследствии будут развиты и детализированы в подзаконных актах Правительства РФ.

Законопроект представляет собой очередной шаг в процессе формирования правового поля создания и функционирования национальной системы обязательной маркировки товаров средствами идентификации и гармонизации (встраивания) национального компонента в интеграционный компонент информационной системы маркировки товаров, реализуемый в рамках Евразийского экономического союза.

Законопроектом уточняются полномочия Правительства РФ, связанные с внедрением информационной системы мониторинга маркируемых товаров. В частности, закрепляются полномочия по утверждению отдельных характеристик к средствам идентификации (структура и форматы кодов маркировки, кодов идентификации, кодов проверки) и требований к техническим средствам формирования кодов, по утверждению порядка изъятия, уничтожения немаркированных товаров, размера платы за оказание услуг по предоставлению кодов и т.д.

Документом также вводится ответственность участников оборота товаров за полноту, достоверность и своевременность предоставления информации об обороте подлежащих маркировке средствами идентификации товаров.

Поправки к законопроекту должны быть представлены до 4 декабря 2018 г.

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