Законопроект о создании в РФ системы мониторинга движения товаров принят в первом чтении

Депутаты Госдумы 21 ноября приняли в первом чтении законопроект о создании в России информационной системы, которая позволит отслеживать движение маркированных товаров. Поправки вносятся в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
Для обеспечения эффективного запуска и работы системы обязательной маркировки товаров на законодательном уровне требуется установить правовые ориентиры создания и функционирования национальной информационной системы, которые впоследствии будут развиты и детализированы в подзаконных актах Правительства РФ.
Законопроект представляет собой очередной шаг в процессе формирования правового поля создания и функционирования национальной системы обязательной маркировки товаров средствами идентификации и гармонизации (встраивания) национального компонента в интеграционный компонент информационной системы маркировки товаров, реализуемый в рамках Евразийского экономического союза.
Законопроектом уточняются полномочия Правительства РФ, связанные с внедрением информационной системы мониторинга маркируемых товаров. В частности, закрепляются полномочия по утверждению отдельных характеристик к средствам идентификации (структура и форматы кодов маркировки, кодов идентификации, кодов проверки) и требований к техническим средствам формирования кодов, по утверждению порядка изъятия, уничтожения немаркированных товаров, размера платы за оказание услуг по предоставлению кодов и т.д.
Документом также вводится ответственность участников оборота товаров за полноту, достоверность и своевременность предоставления информации об обороте подлежащих маркировке средствами идентификации товаров.
Поправки к законопроекту должны быть представлены до 4 декабря 2018 г.
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