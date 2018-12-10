Законопроект о введении единой системы мониторинга за оборотом товаров принят во втором чтении

Правительство РФ наделяется полномочиями определять порядок функционирования системы мониторинга. Закрепляется перечень информации, подлежащей обязательной передаче в систему, обязанности оператора системы и участников оборота товаров.

Также правительство наделяется правом утверждать характеристики средств идентификации, размер платы за оказание услуг по предоставлению кодов маркировки, утверждает порядок изъятия и уничтожения изъятых из оборота немаркированных товаров.

Ранее, в ходе представления законопроекта в Госдуме один из его авторов, депутат Максим Щаблыкин (Единая Россия) напомнил, что в 2016 году ФНС запустила пилотный проект по маркировке меховых изделий, с 2018 года заработала система маркировки табака и обуви, в 2019 году на обязательную маркировку перейдут еще 12 категорий товаров, а к 2024 году планируется присоединить к системе все группы товаров. Вместе с этим работает единая автоматизированная информационная система (ЕГАИС), предназначенная для контроля над объемом производства и оборота этилового спирта, началось постепенное расширение данной системы в сфере продажи лекарственных препаратов.

«То есть на сегодня существует уже достаточно много различных систем, которые в целом показали свою эффективность. Однако их функционал дублируется, пересекается и приводит к совершенно разным подходам к средствам идентификации, что затрудняет процесс обработки данных», – отметил депутат.

По его словам, законопроект создает единую национальную информационную систему маркировки и прослеживаемости оборота товаров из разных товарных групп.

«Потенциал такой системы огромен», – подчеркнул депутат.

Согласно законопроекту правительство определит оператора системы.

Ко второму чтению в законопроект была внесена поправка, согласно которой оператор информационной системы мониторинга может осуществлять обработку информации, содержащейся в информационной системе мониторинга, в статистических или иных исследовательских целях при условии обязательного обезличивания такой информации.

В настоящее время в России действует маркировка меховых изделий RFID-метками, запущен пилотный проект по маркировке лекарств. С 15 января по 31 декабря 2018 года действует эксперимент по маркировке сигарет.

Предполагается, что с 2024 года в России начнет работать единая система маркировки товаров. Оператором системы станет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). ЦРПТ является совместным проектом ЮСМ (50%), ГК Ростех (25%) и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого (25%).

Источник: ЦРПТ