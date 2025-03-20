Законопроект о введении штрафов за оскорбление фармработников внесен в Госдуму

Депутаты внесли в Госдуму законопроект № 870325-8, которым предусмотрено внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части установления ответственности за оскорбление медицинских и фармацевтических работников.

Документом предлагается добавить в КоАП РФ статью 5.61.2. — «Оскорбление медицинского или фармацевтического работника». Под оскорблением имеется в виду унижение чести и достоинства сотрудника при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме. Авторы законопроекта предлагают ввести за такое нарушение следующие штрафы:

от 5 тыс. до 20 тыс. руб. для граждан;

от 50 тыс. до 100 тыс. руб. для должностных лиц;

от 200 тыс. до 500 тыс. руб. для юридических лиц.

В случае повторного такого нарушения предусмотрен штраф:

от 20 тыс. до 40 тыс. руб. для граждан;

от 100 тыс. до 200 тыс. руб. для должностных лиц;

от 500 тыс. до 600 тыс. руб. для юрлиц.

В случае оскорбления мед- или фармработника, содержащегося в публичном выступлении, в СМИ или в интернете, предлагается ввести следующие штрафы:

от 10 тыс. до 30 тыс. руб. для граждан;

от 100 тыс. до 200 тыс. руб. для должностных лиц;

от 500 тыс. до 700 тыс. руб. для юрлиц.

За повторное совершение такого нарушения предлагается наложить штрафы:

от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для граждан;

от 200 тыс. до 300 тыс. руб. для должностных лиц;

от 700 тыс. до 800 тыс. руб. для юрлиц.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, согласно данным Минздрава, в 2023 году было зафиксировано более 1,7 тыс. нападений на медицинских работников. При этом санкции в отношении нарушителей ограничивались штрафом в 5 тыс. руб. и словесным порицанием. В 2024 году по информации, собранной авторами законопроекта из сообщений СМИ, было известно о более чем 365 нападениях на медицинских сотрудников.

«Введение административной ответственности за оскорбление медицинских и фармацевтических работников будет способствовать формированию уважительного отношения к данной категории специалистов, укреплению их социального статуса и обеспечению безопасности их профессиональной деятельности», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия документ вступит в силу со дня принятия.

Как пояснила «ФВ» глава Альянса фармацевтических ассоциаций, директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова, инициатива депутатов — это своевременный и необходимый шаг.

«В последние годы участились случаи агрессии и нападений на сотрудников аптек, что вызывает у нас серьезную обеспокоенность», — поделилась она.

Она привела в пример несколько таких случаев с нападением на сотрудниц аптек в Ижевске, Санкт-Петербурге и других регионах страны. Так, например, осенью прошлого года в Санкт-Петербурге после одного из таких нападений сотрудница аптеки получила удар ножом по лицу и была госпитализирована.

«В пандемию COVID-19 агрессивные люди требовали дефицитные лекарства, угрожали фармацевтам и караулили за пределами аптеки. И таких примеров по всей стране огромное количество», — сказала Преснякова и выразила надежду, что законопроект будет поддержан.