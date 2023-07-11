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Законопроект о закупках...

Законопроект о закупках у единственного поставщика готов ко второму чтению

11.07.2023
18:20
Ольга Коберник
Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, сохраняющий за субъектами России право закупать лекарственные препараты и медоборудование у единственного поставщика. Субъекты надеются, что он будет принят во втором и третьем чтениях в ближайшее время. Государственные фармации готовы работать по этой схеме.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Законопроект был внесен группой депутатов и сенаторов. «После региональной недели мы будем рассматривать законопроект во втором и третьем чтении. У нас нет по нему нерешенных вопросов, поэтому он должен быть принят. Надеюсь, коллеги, в том числе и парламентская оппозиция, его поддержат», — рассказал «ФВ» депутат, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. Он добавил, что не менее 18 субъектов используют этот механизм, и все они ждут принятия закона.

Из-за изменений законодательства с 1 июля 2023 года регионы лишились права своими законами определять единственного поставщика лекарств и медизделий. До конца текущего года легально работать по ней могут только те регионы, которые заблаговременно заключили контракты с единственными поставщиками.

Редакция, подготовленная ко второму чтению (есть в распоряжении «ФВ»), гласит, что с 1 июля 2024 года единственные поставщики будут вынуждены перейти на закупки по ФЗ-44. До этого времени продлится переходный период, когда они могут работать по ФЗ-223.

Главное условие — сохранение централизованной системы за счет средств госбюджета и ОМС, отметил Фаррахов. «Мы думаем, что ряд положений закона № 44-ФЗ необходимо упростить и исправить, — сказал он. — Он нуждается в совершенствовании. Это касается, например, установленной доли закупок у МСП в размере 25%».

О перспективах работы государственных фармаций читайте в «ФВ» № 16 (1116) от 11.07.2023 в материале «С корректировкой на поправки».

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11.07.2023
С корректировкой на поправки
Регионы ждут пролонгации права закупать препараты у единственного поставщика
Фармацевтический вестник №16 (1115) / 2023

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