Закупки больниц препаратов от гепатита в начале года выросли на 50%

За пять месяцев 2023 года госзакупки препаратов от гепатита выросли на 9%, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Наибольший рост зафиксирован в региональной льготе — на 181%, в закупках лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) — на 53%. Снижение было в целевых программах — на 54%. Это три основных сегмента закупок лекарств от гепатита.

Почему выросли закупки лекарств от гепатита у больниц

Согласно данным AlphaRM, на региональную льготу, целевые программы и закупки ЛПУ приходится 94,5%.

Источник: AlphaRM

К закупкам ЛПУ относятся больницы и амбулатории, в том числе ведомственные. Из этих категорий больше всего денег тратят больницы, основной канал финансирования которых — средства ОМС. В частности, поликлиники за пять месяцев 2023 года закупили препараты от гепатитов на 85,8 млн руб., ведомственные поликлиники — на 13,9 млн руб., ведомственные больницы — 12,8 млн руб., а больницы из системы ОМС — 1,5 млрд руб.

Именно в таких учреждениях у граждан нельготных категорий есть потенциальная возможность получить бесплатную лекарственную терапию от гепатита С, лечение которого наиболее дорогостоящее. Возможность потенциальная, так как, по расчетам «Коалиции по готовности к лечению», в 2021 году лечение получили 28,5 тыс. пациентов. Это около 1% от фактической потребности, писал «ФВ». По оценкам, в стране 2,7 млн человек болеют гепатитом С.

В 2022 году правительство утвердило план борьбы с гепатитом С. Он предусматривает изменение подходов к лечению больных гепатитом С, ведение регистра пациентов. Пока шла разработка плана, пациентское сообщество надеялось, что из федерального бюджета будут выделены средства на терапию прямого противовирусного действия, но пока этого не произошло.

С 2023 года вместо двух схем лечения гепатита С в системе ОМС действуют 18 схем с различными препаратами прямого противовирусного действия. Также Минздрав в приказе № 70н от 27.02.2023 утвердил критерии оказания медицинской помощи пациентам с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях.

Приказ раскритиковали пациентские организации и некоторые врачи, поскольку теперь в дневном стационаре помощь оказывается при исходе в цирроз печени, выраженном фиброзе, рецидивах гепатита С и рисках развития гепатита из-за сопутствующих заболеваний, для круглосуточного стационара описаны четыре критерия для более тяжелых состояний пациентов. По мнению пациентов и некоторых врачей, круг пациентов, которые могут получить лечение в дневном стационаре, достаточно узкий, в него следовало бы включить, например, пациентов со средним фиброзом.

В то же время, как заявил газете «Коммерсантъ» главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, охват терапией, напротив, должен вырасти. По его словам, согласно данным диспансерного учета, под критерии в приказе попадают 150 тыс. пациентов, то есть они могут быть пролечены за счет ОМС. Правда, он не уточнил, будут ли они все лечиться за счет ОМС в 2023 году. По его словам, в 2022 году за счет ОМС было пролечено всего около 15 тыс. пациентов.

Данные о закупках в госпитальном сегменте свидетельствуют, что поставки препаратов от гепатитов в больницы выросли за пять месяцев 2023 года по сравнению с таким же периодом 2022 года на 46%. В январе—мае 2022 года закуплено препаратов на сумму 1,1 млрд руб., а в текущем году за такой же период — 1,5 млрд руб.

TOP10 МНН по объему закупок препаратов от гепатита больницами* в январе—мае 2023 года МНН Объем закупок, млн руб. Динамика январь—май 2023/январь—май 2022, % Глекапревир + пибрентасвир 719,5 90% Велпатасвир + софосбувир 288,4 -4% Гразопревир + элбасвир 148,6 37% Софосбувир 140,5 77% Даклатасвир 83,3 126% Дасабувир + омбитасвир + паритапревир + ритонавир 74,0 43% Булевиртид (гепатит В) 62,1 557% Нарлапревир 20,3 17% Энтекавир (гепатит В) 3,7 18% Пэгинтерферон альфа-2a 3,2 38% * Без ведомственных больниц и поликлиник. Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Больницы закупили 17 МНН лекарств от гепатита. Пять из них предназначены для лечения гепатита В, остальные — для гепатита С. На лекарства от гепатита В потрачено 70,8 млн руб., остальные около 1,48 млрд руб. — от гепатита С.

Десятку лидеров больничных закупок возглавляет препарат от компании AbbVie под торговым наименованием «Мавриет», который представляет собой комбинацию пангенотипных противовирусных молекул прямого действия. За первые пять месяцев его закуплено больше на 90% в рублях и на 108% в упаковках (4,1 тыс. упак.).

Доля интефероновых препаратов, от лечения которыми в последнее время отказываются, очень маленькая: из 1,5 млрд на них потрачено 3,3 млн руб.

Почему снизились закупки по целевым программам

Наибольшее снижение произошло в сегменте целевых программ. Это связано с тем, что в прошлом году в первые пять месяцев ряд заказчиков заключили крупные контракты, а в текущем году пока нет. Например, Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения (ФЦПиЛО) закупил препарат глекапревир + пибрентасвир от гепатита С по федеральной программе для пациентов с ВИЧ, в том числе с сочетанными вирусами гепатита В и С на 862,6 млн руб., в этом году поставок этого препарата пока не было.

Регионы продолжили закупки для своих локальных целевых программ почти всех МНН, которые закупались в январе—мае 2022 года, но в меньшем количестве. На первом месте по объему вновь глекапревир + пибрентасвир — 307,7 млн руб., но по сравнению с аналогичным периодом 2022 года это меньше на 25%. На 29% снизились закупки велпатасвира + софосбувира (185,3 млн руб.), на 55% — софосбувира (121,1 млн руб.).

При этом на 242% выросли закупки булевиртида от гепатита В с дельта-агентом (гепатит D). Препарат разработан резидентом Сколково компанией «Гепатера», одно из немногих лекарств, одобренное EMA, а также получившее статус прорывной терапии FDA, но пока полностью не одобренное регулятором США.

Какие регионы закупают лекарство от гепатитов

Самая большая сумма противогепатитных препаратов пришлась на региональную льготу — 2 млрд руб., что больше по сравнению с январем—маем 2022 года на 181%. В этом сегменте в лидерах закупок софосбувир с динамикой +370% и суммой 586,3 млн руб., на втором месте глекапревир + пибрентасвир — +164% и 446 млн руб., на третьем — велпатасвир + софосбувир с ростом на 94% и суммой 286,6 млн руб.

Из всех регионов в первые пять месяцев 2023 года препараты от гепатитов закупали 52 субъекта Федерации, в 2022 году за весь год было 59 регионов. В прошлом году больше всего на лекарства от гепатита потратил Санкт-Петербург, Москва была только на втором месте.

TOP10 регионов по закупкам препаратов от гепатита за счет региональных бюджетов в 2022 году* Регион Объем закупок в 2022 году, млн руб. Динамика 2021/2022, % Санкт-Петербург 490,7 48 Москва 478,0 107 Свердловская область 245,7 119 Ставропольский край 111,1 40 Республика Башкортостан 105,1 -55 Республика Дагестан 104,3 37 Краснодарский край 64,0 30 Иркутская область 48,8 -47 Республика Саха (Якутия) 46,8 100 Ханты-Мансийский АО — Югра 34,6 -36 * Данные сегмента госзакупок «Региональная льгота». Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

В текущем году Москва пока на первом месте, однако в течение года ситуация может измениться.

TOP10 регионов по закупкам препаратов от гепатита за счет региональных бюджетов в январе—мае 2023 года* Регион Объем закупок, млн руб. Динамика январь—май 2023/январь—май 2022, % Москва 1049,3 433 Свердловская область 188,9 67 Санкт-Петербург 167,7 -2 Краснодарский край 141,0 148 Пермский край 95,9 3697 Республика Дагестан 78,9 400 Республика Татарстан 48,1 100 Иркутская область 39,4 686 Республика Башкортостан 37,1 1888 Ханты-Мансийский АО — Югра 36,3 277 * Данные сегмента госзакупок «Региональная льгота». Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Регионы вдвое увеличили закупки препаратов от ВИЧ-инфекции

В январе—мае 2023 года закупки препаратов для лечения ВИЧ-инфекции составили 21,38 млрд руб. По сравнению с таким же периодом 2022 года объем не изменился. По основному каналу — федеральная программа по ВИЧ — закупки снизились на 3%, при этом по региональным программам они выросли на 155%.

Основным поставщиком лекарств для больных ВИЧ-инфекцией в России является Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения, который закупает лекарства для федеральной программы за счет федерального бюджета. Из 21,38 млрд руб., потраченными всеми участниками фармрынка за первые пять месяцев 2023 года, 20,5 млрд пришлось на федеральный центр, то есть 94%.

Второй крупный закупщик — региональные правительства, на которые пришлось 5,5% или 1,2 млрд руб. Оставшаяся часть распределена среди больниц и поликлиник — 113,4 млн руб., аптек — 57 млн руб., федеральной льготы — 75 тыс. руб.

Динамика почти у всех отрицательная: так, закупки ФЦПиЛО снизились на 3%, больниц и поликлиник — на 38%, по федеральной льготе — на 15%, продажи в аптеках — на 10%. И только в закупках для региональных льготников рост на 154%.

В первую очередь такую динамику обеспечили закупки Москвы. Если в январе—мае 2022 года за счет столичного бюджета закуплено антиретровирусных препаратов на 377,3 млн руб., то за такой же период 2023 года — 948 млн руб., рост на 151%. Резкий скачок объясняется неравномерностью закупок в течение года.

Из всех регионов антиретровирусные препараты в первые пять месяцев 2023 года закупали только в 21-м. Это также может быть связано с неравномерностью закупок. По итогам 2022 года закупки были в 28 субъектах Федерации.

TOP10 регионов по закупкам антиретровирусных препаратов за счет региональных бюджетов в 2022 году* Регион Объем закупок в 2022 году, млн руб. Динамика 2021/2022, % Москва 1520,7 0 Санкт-Петербург 310,5 -17 Ханты-Мансийский АО — Югра 194,9 4 Свердловская область 33,5 -79 Иркутская область 31,0 165 Самарская область 17,4 100 Забайкальский край 7,7 100 Камчатский край 5,0 -73 Севастополь 4,0 100 Оренбургская область 2,0 149 * Данные сегмента госзакупок «Региональная льгота». Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

В первые пять месяцев 2023 года второй по закупкам после Москвы стала Свердловская область, где объем закупок превысил годовые результаты 2022 года. Если в прошлом году область закупила лекарства на 33,5 млн руб., то за пять месяцев текущего года уже на 123,5 млн руб. На третьем месте — Татарстан, который в прошлом году по региональной льготе лекарства не закупал, в текущем году поставки составили 74,8 млн руб.

* Исследовались противовирусные препараты системного действия J5C — препараты для лечения ВИЧ-заболеваний и J5D — препараты для лечения гепатитов EphMRA 3 уровень.