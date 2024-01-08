Закупки лекарств по региональной льготе выросли

В январе—ноябре 2023 года госзаказчики всех уровней закупили 574,6 млн упаковок лекарств на 730,4 млрд руб., подсчитал «ФВ», по данным AlphaRM. В 2022 году в этот же период поставки по госзаказу были 635,7 млн упаковок на 825,7 млрд руб.

Как росли закупки в разных сегментах

Самая крупная часть госзакупок приходится на госпитальный рынок и поставки препаратов для поликлиник. За 11 месяцев 2023 года для больниц и поликлиник закуплено лекарств на 279,2 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года это меньше на 18%.

Больше всего в сегменте потрачено денег на противоопухолевые препараты — 141,2 млрд руб., на 4% больше по сравнению с 2022 годом. На втором месте антибиотики —14 млрд руб. (-24%), цитостатические гормональные препараты — 10,2 млрд руб. (+16%).

Динамика госзакупок в январе—ноябре 2023 года

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Второй по размеру сегмент — региональная льгота, куда входят также закупки для «Круга добра». Для фонда за 11 месяцев 2023 года закуплено препаратов на 57,4 млрд руб., это на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Доля «Круга добра» в региональной льготе составила 25%.

Без закупок для фонда региональная льгота составила 174,5 млрд руб., это больше на 6% по сравнению с таким же периодом 2022 года. Здесь на первом месте также противоопухолевые лекарства (40,6 млрд руб.), на втором месте лекарства, используемые при диабете, (35,6 млрд руб.), на третьем — иммунодепрессанты (16 млрд руб.).

Закупки по федеральной льготе снизились на 24%. Больше всего в сегменте средств потрачено на антикоагулянты (20,4 млрд руб.), прочие препараты для лечения заболеваний центральной нервной системы (15 млрд руб.), а также противоопухолевые лекарства (13,2 млрд руб.).

Закупки по целевым программам снизились на 21%. Наибольшие затраты пришлись на противовирусные препараты системного действия, в частности на антиретровирусные лекарства (54 млрд руб.), вакцины (29,4 млрд руб.) и противоопухолевые (8,8 млрд руб.).

Лидеры рынка

Первую строчку среди корпораций, чьи препараты поставляются по госзаказу, заняла швейцарская Roche. В прошлом году она также была лидером. На втором месте швейцарский производитель Novartis, который поднялся с четвертой строчки. На третьем месте AstraZeneca, которая в прошлом году была на втором месте.

НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи пока еще попадает в рейтинг, но, скорее всего, в следующем году института уже в первой десятке не будет, так как пока государство приостановило закупку противоковидной вакцины. Однако НИИ им. Н.Ф. Гамалеи зарегистрировал обновленную вакцину, которая может заменить старую.

TOP10 корпораций по объему госзакупок лекарств в январе—ноябре 2023 года Корпорация Объем закупок за 11 мес. 2023 г., млрд руб. Динамика продаж 11 мес. 2023/11 мес. 2022, % Roche 59,87 13% Novartis 46,07 19% AstraZeneca 43,18 0% Биокад 32,09 -12% Sanofi 26,59 5% J&J 23,87 -18% Swixx Biopharma 21,97 -18% MSD 21,43 -42% Takeda 20,11 -33% НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН 19,28 -54% Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

«Биокад» — еще одна российская компания, попавшая в рейтинг. Помимо уже известных препаратов компания выпустила на рынок аналог пембролизумаба (оригинальный препарат «Китруда» от MSD), который попал в рейтинг брендов, — «Пемброриа» заняла восьмую строчку. Противоковидная вакцина пока еще на первом месте. Вторую и третью строчки заняли препараты от СМА.

Также в рейтинг попали отечественные бренды — препарат для редких заболеваний (например, пароксизмальная ночная гемоглобинурия) от «Генериума», а также вакцина от гриппа «Совигрипп» от «Нацимбио».