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Закупки лекарств по...

Закупки лекарств по региональной льготе выросли

08.01.2024
12:15
Елена Калиновская
За 11 месяцев 2023 года госзакупки лекарств снизились в рублях на 12% и в упаковках на 10%. Из всех сегментов положительная динамика только у региональной льготы, остальные показали снижение. 
Фото: topntp26 / Freepik

В январе—ноябре 2023 года госзаказчики всех уровней закупили 574,6 млн упаковок лекарств на 730,4 млрд руб., подсчитал «ФВ», по данным AlphaRM. В 2022 году в этот же период поставки по госзаказу были 635,7 млн упаковок на 825,7 млрд руб. 

Как росли закупки в разных сегментах

Самая крупная часть госзакупок приходится на госпитальный рынок и поставки препаратов для поликлиник. За 11 месяцев 2023 года для больниц и поликлиник закуплено лекарств на 279,2 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года это меньше на 18%.

Больше всего в сегменте потрачено денег на противоопухолевые препараты — 141,2 млрд руб., на 4% больше по сравнению с 2022 годом. На втором месте антибиотики —14 млрд руб. (-24%), цитостатические гормональные препараты — 10,2 млрд руб. (+16%).

Динамика госзакупок в январе—ноябре 2023 года goszakupik_noya.png (108 KB)

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Второй по размеру сегмент — региональная льгота, куда входят также закупки для «Круга добра». Для фонда за 11 месяцев 2023 года закуплено препаратов на 57,4 млрд руб., это на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Доля «Круга добра» в региональной льготе составила 25%.

Без закупок для фонда региональная льгота составила 174,5 млрд руб., это больше на 6% по сравнению с таким же периодом 2022 года. Здесь на первом месте также противоопухолевые лекарства (40,6 млрд руб.), на втором месте лекарства, используемые при диабете, (35,6 млрд руб.), на третьем — иммунодепрессанты (16 млрд руб.). 

Закупки по федеральной льготе снизились на 24%. Больше всего в сегменте средств потрачено на антикоагулянты (20,4 млрд руб.), прочие препараты для лечения заболеваний центральной нервной системы (15 млрд руб.), а также противоопухолевые лекарства (13,2 млрд руб.).

Закупки по целевым программам снизились на 21%. Наибольшие затраты пришлись на противовирусные препараты системного действия, в частности на антиретровирусные лекарства (54 млрд руб.), вакцины (29,4 млрд руб.) и противоопухолевые (8,8 млрд руб.).

Лидеры рынка 

Первую строчку среди корпораций, чьи препараты поставляются по госзаказу, заняла швейцарская Roche. В прошлом году она также была лидером. На втором месте швейцарский производитель Novartis, который поднялся с четвертой строчки. На третьем месте AstraZeneca, которая в прошлом году была на втором месте.  

НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи пока еще попадает в рейтинг, но, скорее всего, в следующем году института уже в первой десятке не будет, так как пока государство приостановило закупку противоковидной вакцины. Однако НИИ им. Н.Ф. Гамалеи зарегистрировал обновленную вакцину, которая может заменить старую.

TOP10 корпораций по объему госзакупок лекарств в январе—ноябре 2023 года

Корпорация

Объем закупок за 11 мес. 2023 г., млрд руб.

Динамика продаж 11 мес. 2023/11 мес. 2022, %

Roche

59,87

13%

Novartis

46,07

19%

AstraZeneca

43,18

0%

Биокад

32,09

-12%

Sanofi

26,59

5%

J&J

23,87

-18%

Swixx Biopharma

21,97

-18%

MSD

21,43

-42%

Takeda

20,11

-33%

НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН

19,28

-54%

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

«Биокад» — еще одна российская компания, попавшая в рейтинг. Помимо уже известных препаратов компания выпустила на рынок аналог пембролизумаба (оригинальный препарат «Китруда» от MSD), который попал в рейтинг брендов, — «Пемброриа» заняла восьмую строчку. Противоковидная вакцина пока еще на первом месте. Вторую и третью строчки заняли препараты от СМА.

Также в рейтинг попали отечественные бренды — препарат для редких заболеваний (например, пароксизмальная ночная гемоглобинурия) от «Генериума», а также вакцина от гриппа «Совигрипп» от «Нацимбио». 

TOP10 брендов по объему госзакупок лекарств в январе—ноябре 2023 года

Бренд

Объем закупок за 11 мес. 2023 г., млрд руб.

Динамика продаж 11 мес. 2023/11 мес. 2022, %

Гам-КОВИД-Вак

18,81

-49%

Эврисди

15,00

59%

Спинраза

14,48

151%

Опдиво

13,51

-16%

Элизария

11,48

-26%

Кстанди

10,89

11%

Китруда

10,74

-53%

Пемброриа

10,16

5963%

Совигрипп

9,32

-1%

Трансларна

8,78

8%

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

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