Закупки лекарств по региональной льготе выросли
В январе—ноябре 2023 года госзаказчики всех уровней закупили 574,6 млн упаковок лекарств на 730,4 млрд руб., подсчитал «ФВ», по данным AlphaRM. В 2022 году в этот же период поставки по госзаказу были 635,7 млн упаковок на 825,7 млрд руб.
Как росли закупки в разных сегментах
Самая крупная часть госзакупок приходится на госпитальный рынок и поставки препаратов для поликлиник. За 11 месяцев 2023 года для больниц и поликлиник закуплено лекарств на 279,2 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года это меньше на 18%.
Больше всего в сегменте потрачено денег на противоопухолевые препараты — 141,2 млрд руб., на 4% больше по сравнению с 2022 годом. На втором месте антибиотики —14 млрд руб. (-24%), цитостатические гормональные препараты — 10,2 млрд руб. (+16%).
Динамика госзакупок в январе—ноябре 2023 года
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
Второй по размеру сегмент — региональная льгота, куда входят также закупки для «Круга добра». Для фонда за 11 месяцев 2023 года закуплено препаратов на 57,4 млрд руб., это на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Доля «Круга добра» в региональной льготе составила 25%.
Без закупок для фонда региональная льгота составила 174,5 млрд руб., это больше на 6% по сравнению с таким же периодом 2022 года. Здесь на первом месте также противоопухолевые лекарства (40,6 млрд руб.), на втором месте лекарства, используемые при диабете, (35,6 млрд руб.), на третьем — иммунодепрессанты (16 млрд руб.).
Закупки по федеральной льготе снизились на 24%. Больше всего в сегменте средств потрачено на антикоагулянты (20,4 млрд руб.), прочие препараты для лечения заболеваний центральной нервной системы (15 млрд руб.), а также противоопухолевые лекарства (13,2 млрд руб.).
Закупки по целевым программам снизились на 21%. Наибольшие затраты пришлись на противовирусные препараты системного действия, в частности на антиретровирусные лекарства (54 млрд руб.), вакцины (29,4 млрд руб.) и противоопухолевые (8,8 млрд руб.).
Лидеры рынка
Первую строчку среди корпораций, чьи препараты поставляются по госзаказу, заняла швейцарская Roche. В прошлом году она также была лидером. На втором месте швейцарский производитель Novartis, который поднялся с четвертой строчки. На третьем месте AstraZeneca, которая в прошлом году была на втором месте.
НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи пока еще попадает в рейтинг, но, скорее всего, в следующем году института уже в первой десятке не будет, так как пока государство приостановило закупку противоковидной вакцины. Однако НИИ им. Н.Ф. Гамалеи зарегистрировал обновленную вакцину, которая может заменить старую.
|
TOP10 корпораций по объему госзакупок лекарств в январе—ноябре 2023 года
|
Корпорация
|
Объем закупок за 11 мес. 2023 г., млрд руб.
|
Динамика продаж 11 мес. 2023/11 мес. 2022, %
|
Roche
|
59,87
|
13%
|
Novartis
|
46,07
|
19%
|
AstraZeneca
|
43,18
|
0%
|
Биокад
|
32,09
|
-12%
|
Sanofi
|
26,59
|
5%
|
J&J
|
23,87
|
-18%
|
Swixx Biopharma
|
21,97
|
-18%
|
MSD
|
21,43
|
-42%
|
Takeda
|
20,11
|
-33%
|
НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН
|
19,28
|
-54%
|
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
«Биокад» — еще одна российская компания, попавшая в рейтинг. Помимо уже известных препаратов компания выпустила на рынок аналог пембролизумаба (оригинальный препарат «Китруда» от MSD), который попал в рейтинг брендов, — «Пемброриа» заняла восьмую строчку. Противоковидная вакцина пока еще на первом месте. Вторую и третью строчки заняли препараты от СМА.
Также в рейтинг попали отечественные бренды — препарат для редких заболеваний (например, пароксизмальная ночная гемоглобинурия) от «Генериума», а также вакцина от гриппа «Совигрипп» от «Нацимбио».
|
TOP10 брендов по объему госзакупок лекарств в январе—ноябре 2023 года
|
Бренд
|
Объем закупок за 11 мес. 2023 г., млрд руб.
|
Динамика продаж 11 мес. 2023/11 мес. 2022, %
|
Гам-КОВИД-Вак
|
18,81
|
-49%
|
Эврисди
|
15,00
|
59%
|
Спинраза
|
14,48
|
151%
|
Опдиво
|
13,51
|
-16%
|
Элизария
|
11,48
|
-26%
|
Кстанди
|
10,89
|
11%
|
Китруда
|
10,74
|
-53%
|
Пемброриа
|
10,16
|
5963%
|
Совигрипп
|
9,32
|
-1%
|
Трансларна
|
8,78
|
8%
|
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
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