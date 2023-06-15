Заместитель руководителя ФАС призвал фармкомпании повзрослеть

Фармотрасли необходимо «повзрослеть», а не только рассчитывать на сопровождение регуляторов, считает заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев. Об этом он сказал накануне на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент «ФВ».

«Я предлагаю не воспринимать отрасль, как каких-то маленьких детей, которых нужно куда-то направлять. Потому что уже вторую сессию мы слышим от имени отрасли обращения к Минздраву и не только, чтобы наконец-то направили по какому-то пути, который будет гарантировать бесконечный приток денег. Я хочу обратиться к отрасли: нужно повзрослеть наконец-то, особенно когда речь идет об инновационных лекарственных препаратах, — сказал Нижегородцев. — Понятное дело, что «родители» в лице Минздрава, Минпромторга обеспечат понятными направлениями движения в рамках существующих государственных программ в системе здравоохранения и деньгами в рамках программ господдержки, о которых говорил Минпромторг».

При этом, отметил он, если компания хочет создавать по-настоящему инновационные препараты, то необходимо «перейти в другую лигу — лигу самостоятельности», когда сами компании улавливают тренды, в рамках них создают гипотезы и инвестируют в их подтверждение, а потом развивают соответствующие новые рынки лекарственных препаратов. «Невозможно создать новую фарму с бесконечным его сопровождением. Компании должны, получая ресурсы, сами формировать эти рынки и сами формулировать для себя задачи», — пояснил Нижегородцев.