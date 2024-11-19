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Замгенерального директора ГК «АСНА» Рустам Шубенок покинет компанию

Эксклюзив
19.11.2024
13:32
Ольга Коберник
Рустам Шубенок вскоре оставит позицию замгенерального директора «АСНА». Он разошелся во взглядах на стратегию развития компании с руководством, пояснили «ФВ» в компании. О дальнейших карьерных планах он не рассказал.
Рустам Шубенок | Фото: «АСНА»

В ближайшее время заместитель генерального директора ГК «АСНА» Рустам Шубенок уйдет из компании. Об этом «ФВ» рассказал генеральный директор группы компаний Александр Шишкин. Остальные топ-менеджеры «АСНА» остаются на своих позициях, им предстоит продолжить работу по оптимизации бизнес-процессов.

«В преддверии формирования планов на следующий год мы разошлись во взглядах на стратегию развития компании», — отметил Шишкин.

Шубенок пришел в ассоциацию из ритейла, в частности, он был директором по развитию продаж компании «Связной». Топ-менеджер не ответил на вопрос «ФВ» о дальнейших карьерных планах.

Шишкин подчеркнул, что ассоциация стабильна по кадровому составу.

«В «АСНА» годами сложившийся коллектив. Большинство топов компании работают более 7—10 лет. Безусловно, происходит незначительная ротация кадров. Кто-то устает, кто-то не видит себя в развивающейся структуре «АСНА». Это нормальный процесс развивающегося бизнеса», — рассказал он.

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