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Замглавы Депздрава Брянской...

Замглавы Депздрава Брянской области получила срок за прямые договоры на поставку лекарств

30.04.2025
18:39
Дина Коблова
Суд приговорил бывшего замдиректора Департамента здравоохранения Брянской области Ларису Борщевскую к пяти годам колонии за получение взяток на 3,8 млн руб. Суд установил, что чиновница брала деньги за заключение контрактов с фармкомпаниями без конкурсов.
Фото: 123rf.com

Советский районный суд города Брянска приговорил бывшего заместителя директора регионального Департамента здравоохранения Ларису Борщевскую к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Экс-главу брянского Депздрава признали виновной в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Суд установил, что в 20212022 годы Борщевская получила от представителей двух коммерческих фирм через посредника взятки на сумму 3,8 млн руб. за систематическое заключение договоров на поставку лекарственных препаратов и их своевременную оплату.

Помимо лишения свободы суд также постановил конфисковать сумму взятки.

Уголовное дело в отношении двух взяткодателей находится на рассмотрении.

Борщевскую задержали в апреле 2023 года, писал «Медицинский вестник». Тогда предполагалось, что чиновница за деньги помогла одной из фармкомпаний в заключении прямых договоров на поставку лекарств без проведения конкурса на сумму около 1,5 млн руб.

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