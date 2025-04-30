Замглавы Депздрава Брянской области получила срок за прямые договоры на поставку лекарств

Советский районный суд города Брянска приговорил бывшего заместителя директора регионального Департамента здравоохранения Ларису Борщевскую к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Экс-главу брянского Депздрава признали виновной в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Суд установил, что в 2021—2022 годы Борщевская получила от представителей двух коммерческих фирм через посредника взятки на сумму 3,8 млн руб. за систематическое заключение договоров на поставку лекарственных препаратов и их своевременную оплату.

Помимо лишения свободы суд также постановил конфисковать сумму взятки.

Уголовное дело в отношении двух взяткодателей находится на рассмотрении.

Борщевскую задержали в апреле 2023 года, писал «Медицинский вестник». Тогда предполагалось, что чиновница за деньги помогла одной из фармкомпаний в заключении прямых договоров на поставку лекарств без проведения конкурса на сумму около 1,5 млн руб.