Замглавы Роскомнадзора предупредил о штрафах за старую рекламу в запрещенных соцсетях

Заместитель руководителя Роскомнадзора Владимир Логунов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) заявил, что реклама, которая размещена на запрещенных в России ресурсах (в том числе в запрещенных социальных сетях), должна быть удалена там до 1 сентября. В противном случае за ее распространение будет предусмотрена ответственность.

«Если рекламная интеграция продолжает быть рекламной интеграцией, значит, реклама продолжает распространяться в интернете. Если 1 сентября эта интеграция сохраняется, то мы начинаем отсчет с 1 сентября и далее. Мы считаем факт: реклама есть в интернете? Есть. Она распространяется на запрещенном ресурсе? Распространяется», — заявил эксперт.

По его словам, такая реклама либо отмаркирована, признана рекламой, и за это полагается штраф. Либо она не отмаркирована — тогда полагается штраф за немаркировку.

«В любом случае распространять рекламу после 1 сентября в любом виде — с маркером или без — будет достаточно затруднительно», — заключил Логунов.

По его словам, Роскомнадзор ведет работу, особенно с большими рекламодателями, чтобы «в рамках разъяснительного профилактического мониторинга подсказать, что лучше убрать такую рекламу сейчас, чем после 1 сентября».

Президент подписал Федеральный закон № 72-ФЗ от 07.04.2025, которым вносятся изменения в ст. 12 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» и в Федеральный закон «О рекламе», в апреле этого года. Документом устанавливается запрет рекламы на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, а также на ресурсах компаний, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в стране.