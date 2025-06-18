Записи в реестре российской промпродукции будут аннулировать за непредставление отчетов

Правительство утвердило изменения в правила формирования и ведения реестра российской промышленной продукции, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 719 от 17.07.2015. Поправки вносятся Постановлением Правительства РФ № 901 от 16.06.2025. Документ опубликован на портале правительства.

Расширен перечень оснований для исключения Минпромторгом реестровых записей из реестра, утвержденный п. 41 правил формирования реестра. Аннулирование записей грозит тем производителям, кто своевременно не представит информацию о произведенной и отгруженной продукции, в отношении которой сформирована реестровая запись.

Правилами предусмотрено, что такую информацию необходимо направлять в Минпромторг ежегодно до 1 апреля через личный кабинет в ГИСП. Теперь, если не представить отчет в течение 90 календарных дней с этой даты (до 30 июня), запись будет исключена из реестра.

Кроме того, документ внес изменения в Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к российской промышленной продукции, также утвержденные Постановлением № 719. Они касаются критериев определения отечественного происхождения медицинской одежды. Ее исключили из раздела VII «Медицинские изделия» и перенесли в раздел XVII «Продукция отрасли легкой промышленности».

Теперь для подтверждения отечественного происхождения этой группы товаров помимо подтверждения наличия технической документации необходимо будет подтвердить, что отдельные стадии производства осуществляются в России с присвоением баллов по каждой стадии. Балльная оценка отличается для тканых, вязаных, полимерных и нетканых изделий.

Для получения преференций на закупках отечественная медицинская одежда из тканых материалов должна получить не менее 80 баллов, из полимерных материалов — не менее 40 баллов, из нетканых материалов — не менее 50 баллов.