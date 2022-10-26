Запрет на вывоз медизделий из страны продлен на год

В России продлили запрет на вывоз из страны ряда товаров и оборудования. В списке находится, в том числе, и фармацевтическая продукция. Соответствующий указ № 773 от 26.10.2022 подписал президент Владимир Путин. Он продлевает действие принятого ранее документа до 31 декабря 2023 года.

Ранее, в марте, правительство определило список товаров и оборудования, запрещенных к вывозу из России до конца 2022 года. В перечень попало более 200 наименований продукции, в том числе фармацевтическая. Позже список был расширен, а Росздравнадзор утвердил порядок выдачи разрешений на вывоз из страны медизделий.

В июле первый зам. министра Минпромторга Василий Осьмаков сообщил, что ведомство планирует разрешить вывозить медоборудование для ремонта. По его словам, в Минздраве готовят для этого регистрационные удостоверения.