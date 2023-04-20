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Госдума приняла законопроект...

Госдума приняла законопроект об упрощенной регистрации лекарств для животных

20.04.2023
18:03
Маргарита Грошева

С сентября лекарства для животных можно будет зарегистрировать по ускоренной процедуре, если они уже имеют регистрацию для медицинского применения. Поправки во втором и третьем чтениях приняла Госдума. 

Фото: pixabay.com

Депутаты Государственной думы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, который предусматривает ускоренную регистрацию препаратов для животных, если они уже были зарегистрированы для лечения людей.

Так, согласно документу, в рамках ускоренной процедуры для госрегистрации таких лекарств в качестве препаратов для животных могут быть представлены результаты доклинического исследования для медицинского применения при лечении людей. К тому же вместо отчета о результатах клинического исследования для ветеринарного применения может быть представлен обзор научных работ о результатах КИ этих лекарств при лечении определенных видов животных, которым они предназначаются.

Законопроект был внесен в думу еще в ноябре 2021 года, а первое чтение состоялось год назад — в апреле 2022 года. Инициатором поправок выступил глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он указывал, что животные часто болеют теми же болезнями, что и люди, процессы их лечения сопоставимы. 

Новые правила вступят в силу с сентября 2023 года.

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