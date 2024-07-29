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Заведующей аптекой в...

Заведующей аптекой в Кемерово грозит срок за продажу миорелаксанта без рецепта

29.07.2024
10:23
Дина Коблова
Заведующей аптекой в Кемерово грозит год лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Обвиняемая продала подростку миорелаксант без рецепта, передозировка препаратом повлекла потерю сознания, отравление и острую дыхательную недостаточность.
Фото: 123rf.com

В Кемерово в отношении заведующей аптекой возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч.2 ст.118 УК РФ), подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Рудничного района города.

По версии следствия, в сентябре 2023 года обвиняемая продала несовершеннолетнему покупателю 2008 года рождения миорелаксант без рецепта. Известно, что сотрудница аптеки имеет высшее фармацевтическое образование и была осведомлена о том, что употребление этого препарата без назначения врача при превышении дозировки создает опасность для жизни и здоровья потребителя.

Подросток употребил лекарство в большом количестве, чтобы достичь наркотического эффекта, и потерял сознание. Кроме того, подросток получил отравление тяжелой степени тяжести, которое повлекло острую дыхательную недостаточность.

Вину в преступлении заведующая аптекой признала полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит лишение свободы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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