Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Заведующую больничной аптекой...

Заведующую больничной аптекой в Брянске осудили за взятку

30.05.2024
16:18
Дина Коблова
В Брянске осудили на три года заведующую аптекой при больнице. Ее признали виновной в получении взятки в 355 тыс. руб. за победу в конкурсе от поставщика лекарств. Отбывание наказания отсрочили до достижения ребенком виновной четырнадцатилетнего возраста.
Фото: 123rf.com

Советский районный суд Брянска вынес приговор заведующей аптекой ГАУЗ «Брянская городская больница № 4». Ее признали виновной в получении взятки в крупном размере (ч.5 ст.290 УК РФ), сообщает пресс-служба судов Брянской области.

Суд установил, что с октября 2021 года по февраль 2022 года заведующая аптекой получила через посредника взятку на сумму 355 тыс. руб. Деньги дала организация в обмен на приоритет перед другими поставщиками в заключении договоров на поставку лекарств в медицинское учреждение.

Учитывая смягчающие обстоятельства, суд назначил виновной три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф в 355 тыс. руб. Осужденную также лишили права в течение трех лет занимать должности на госслужбе, связанные с выполнением административно-хозяйственных полномочий. Отбывание наказания в колонии отсрочили до достижения ребенком виновной четырнадцатилетнего возраста на основании ч.1 ст.82 УК РФ.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.