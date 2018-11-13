Завершилась бизнес-миссия в итальянскую Падую

08:08
16 ноября 2018

Герман Иноземцев

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15 ноября завершилась деловая ознакомительная программа в итальянскую Падую, в рамках которой  37 компаний-дистрибьюторов, аптечных сетей и ассоциаций из 17 стран мира по приглашению Торгово-промышленной палаты региона смогли увидеть и оценить научные и производственные достижения представителей итальянской индустрии фармацевтики, ухода и здорового питания. 

Регион предоставил своим потенциальным зарубежным партнерам возможность встретиться, познакомиться и поработать с коллегами из администрации города и области, учеными и руководителями исследовательских центров университета Падуи, а также Центрального регионального института педиатрии и Венецианского института молекулярной медицины. 

Компания Promex, партнер ТПП, подготовила и провела полноценную программу ознакомления с передовыми местными представителями бизнеса: компанией по разработке и производству натуральных красок для волос, биодобавок и косметики BiosLine; разработчиком, контрактным производителем и консультантом больших международных косметических брендов KALIS; инноватором в области производства оборудования по генерации  положительных вибраций в теле человека Vibbro; компаниями, занимающимися оборудованием и материалами для лечебно-медицинских СПА-комплексов Sainteclaire и DB Piscine Engeineering; командой разработчиков и производителей энергетического спортивного питания +Watt; производителями аптечных фитопрепаратов и косметики под СТМ аптечных и косметических сетей Frama; изобретателями и пропагандистами новейших формул активной косметики с долгосрочным лечебным эффектом Farmogal, а также c компанией Fidia Pharma Group, фармацевтическим гигантом и поставщиком номер один как в госпитали, так и в косметические центры продукции, базирующейся на гиалуроновой кислоте.   

«Фармацевтический вестник» благодарит ТПП Падуи и компанию Promex за предоставленную возможность ознакомиться с тем, как администрация региона и местные профессиональные организации должны общими усилиями способствовать экспортному потенциалу локальных компаний, не ограничивая доступ международных игроков к своему рынку, а знакомя партнеров с возможностями и преимуществами собственных резидентов.

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