Заявка на Tecentriq получает от FDA статус приоритетного рассмотрения для лечения мелкоклеточного рака легкого

В швейцарской группе компаний Roche Holding AG («Рош Холдинг АН») заявили в минувшую среду, что американские регуляторы присвоили регистрационной заявке на иммунотерапевтический препарат Tecentriq в комбинации с химиотерапией для лечения одного из типов рака легкого статус приоритетного рассмотрения, сообщает агентство Reuters.
Данное заявление сделано после того, как в сентябре с.г. в Roche сообщили, что медиана выживаемости нелеченых пациентов с запущенным мелкоклеточным раком легкого (МКРЛ), получавших Tecentriq в комбинации с химиотерапией, составила 12,3 мес. по сравнению с 10,3 мес. у субъектов, получавших только химиотерапию.
По заявлению компании, статус приоритетного рассмотрения позволяет ожидать одобрения препарата по данному показанию к 18 марта 2019 г.
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