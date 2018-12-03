Заявка на Tecentriq получает от FDA статус приоритетного рассмотрения для лечения мелкоклеточного рака легкого

Данное заявление сделано после того, как в сентябре с.г. в Roche сообщили, что медиана выживаемости нелеченых пациентов с запущенным мелкоклеточным раком легкого (МКРЛ), получавших Tecentriq в комбинации с химиотерапией, составила 12,3 мес. по сравнению с 10,3 мес. у субъектов, получавших только химиотерапию.

По заявлению компании, статус приоритетного рассмотрения позволяет ожидать одобрения препарата по данному показанию к 18 марта 2019 г.