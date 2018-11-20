Заявку на включение препаратов в перечень ЖНВЛП можно подать через интернет-портал

Минздрав сообщил об изменениях формы и периодичности подачи заявителем предложения о включении или исключении препаратов в перечень ЖНВЛП.
С 3 декабря 2018 года заработает портал plp.rosminzdrav.ru., через который можно подать предложение о включении или исключении ЛП в перечень ЖНВЛП, а также получать информацию о ходе рассмотрения предложения.
График со сроками рассмотрения заявок размещен на официальном сайте Минздрава.
«На одном заседании комиссии рассматривается не более 15 лекарственных препаратов. Количество заседаний комиссии в каждом квартале зависит от количества поданных предложений, и очередность подачи предложений в определенном квартале не влияет на очередность их рассмотрения на комиссии», - сообщает пресс-служба ведомства.
Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
Нет комментариев
Комментариев: 0