Заявку на включение препаратов в перечень ЖНВЛП можно подать через интернет-портал

С 3 декабря 2018 года заработает портал plp.rosminzdrav.ru., через который можно подать предложение о включении или исключении ЛП в перечень ЖНВЛП, а также получать информацию о ходе рассмотрения предложения.

График со сроками рассмотрения заявок размещен на официальном сайте Минздрава.

«На одном заседании комиссии рассматривается не более 15 лекарственных препаратов. Количество заседаний комиссии в каждом квартале зависит от количества поданных предложений, и очередность подачи предложений в определенном квартале не влияет на очередность их рассмотрения на комиссии», - сообщает пресс-служба ведомства.