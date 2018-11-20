Заявку на включение препаратов в перечень ЖНВЛП можно подать через интернет-портал

16:35
26 ноября 2018

Оксана Баранова

188

Минздрав сообщил об изменениях формы и периодичности подачи заявителем предложения о включении или исключении препаратов в перечень ЖНВЛП.

С 3 декабря 2018 года заработает портал plp.rosminzdrav.ru., через который можно подать предложение о включении или исключении ЛП в перечень ЖНВЛП, а также получать информацию о ходе рассмотрения предложения.

График со сроками рассмотрения заявок размещен на официальном сайте Минздрава.

«На одном заседании комиссии рассматривается не более 15 лекарственных препаратов. Количество заседаний комиссии в каждом квартале зависит от количества поданных предложений, и очередность подачи предложений в определенном квартале не влияет на очередность их рассмотрения на комиссии», - сообщает пресс-служба ведомства.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
20.11.2018
Волгоградский губернатор увидел подвох в низких ценах на лекарства и не поверил в то, что аптеки торгуют в убыток
15.11.2018
Кабмин обсудит изменения порядка госрегулирования цен на жизненно важные препараты
17.10.2018
Приоритетные задачи для фармотрасли рассмотрят на «Life Sciences Invest. Partnering Russia»
Популярное
22.11.2018
«Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 48
4659
20.11.2018
Сергей Перминов займется дистрибуцией фармацевтических товаров в «Магните»
4572
21.11.2018
Депутаты приняли закон, ужесточающий порядок ввода лекарств в гражданский оборот
2425
20.11.2018
Эксперт: новое ценообразование может убить фармрынок
2110
20.11.2018
ТОП-20 аптечных сетей консолидировала 42% рынка
2052