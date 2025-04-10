«Здоров.ру» снова стала региональной аптечной сетью года в конкурсе «Платиновая унция»

В подноминации «Региональная аптечная сеть», как и в прошлом году, победу одержала АС «Здоров.ру» (Москва).

Другие финалисты подноминации «Региональная аптечная сеть»:

«Губернские аптеки» (Красноярск);

«Аптека Невис» (Санкт-Петербург);

«Здоровье» (Усть-Лабинск);

«Антей» (Вологда);

«Фармэконом» (Иркутск).

Федеральные и региональные аптечные сети второй год номинировались в разных подноминациях. Новые подноминации позволили объективно оценить не только деятельность крупных компаний федерального значения, но и региональных АС.