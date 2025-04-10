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«Здоров.ру» снова стала...

«Здоров.ру» снова стала региональной аптечной сетью года в конкурсе «Платиновая унция»

10.04.2025
21:57
Стал известен победитель в номинации «Компания года» подноминации «Региональная аптечная сеть» XXV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Фото: Елена Григорьева

В подноминации «Региональная аптечная сеть», как и в прошлом году, победу одержала АС «Здоров.ру» (Москва).

Другие финалисты подноминации «Региональная аптечная сеть»:

  • «Губернские аптеки» (Красноярск);
  • «Аптека Невис» (Санкт-Петербург);
  • «Здоровье» (Усть-Лабинск);
  • «Антей» (Вологда);
  • «Фармэконом» (Иркутск).

Федеральные и региональные аптечные сети второй год номинировались в разных подноминациях. Новые подноминации позволили объективно оценить не только деятельность крупных компаний федерального значения, но и региональных АС.

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