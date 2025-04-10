«Здоров.ру» снова стала региональной аптечной сетью года в конкурсе «Платиновая унция»
10.04.2025
21:57
Стал известен победитель в номинации «Компания года» подноминации «Региональная аптечная сеть» XXV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Фото: Елена Григорьева
В подноминации «Региональная аптечная сеть», как и в прошлом году, победу одержала АС «Здоров.ру» (Москва).
Другие финалисты подноминации «Региональная аптечная сеть»:
- «Губернские аптеки» (Красноярск);
- «Аптека Невис» (Санкт-Петербург);
- «Здоровье» (Усть-Лабинск);
- «Антей» (Вологда);
- «Фармэконом» (Иркутск).
Федеральные и региональные аптечные сети второй год номинировались в разных подноминациях. Новые подноминации позволили объективно оценить не только деятельность крупных компаний федерального значения, но и региональных АС.
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