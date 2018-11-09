Злоупотребления в регионах дискредитируют программу «Семь нозологий»

Об этом заявила директор департамента лекобеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава на форуме «10 лет программе “Семь нозологий”».

«Не могут не вызывать огромного возмущения те злоупотребления, которые позволяют себе допускать руководители “на местах“. По проверкам, которые были проведены в Калининградской области в отношении использования одного из наиболее дорогостоящего препарата леналидомид, территориальными органами Росздравнадзора было выявлено, что по той заявке, которую коллеги защитили у нас на 2018 г., 12 пациентов из 20 не являлись жителями Калининградской области. Пациенту, который должен был получить 9 упаковок, были предоставлены только 2 упаковки. А по некоторым пациентам – ноль. Таким образом в настоящее время, когда мы отмечаем дефицит во многих субъектах, мы видим, что не востребованными лежат 104 упаковки лекарств стоимостью более 50 млн руб.», – рассказала .

По ее словам, такие перекосы встречаются и в других регионах, поэтому требуется мониторинг правильности исполнения программы «7 нозологий».

«Контроль в этом направлении требуется навести в ближайшее время», – добавила представитель Минздрава.