Зообизнес высказался против идеи разрешения аптекам торговать ветеринарными препаратами

Ветеринарный сегмент высказался против идеи разрешить аптекам продавать ветеринарные лекарства. Из-за огромной разницы в количестве «человеческих» и ветеринарных аптек у профильных организаций просто не останется шансов на какую-либо конкуренцию, рассказала «ФВ» генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова.

«Разрешение продажи ветпрепаратов в аптеках, по самым скромным оценкам, может спровоцировать закрытие до 30—40% всех точек продажи ветпрепаратов», — подтверждает эту позицию директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

По мнению аналитика, аптеки, несмотря на свое количественное преимущество, навряд ли закроют потребность во всем ассортименте, что приведет к уменьшению доступности ветеринарных лекарств.

Идеей продажи ветеринарных лекарств аптеки заинтересовались еще в 2021 году. В 2023 году просьба о расширении аптечного ассортимента ветеринарией была озвучена вновь. Соответствующее обращение ассоциация «СоюзФарма» направила председателю Общественного совета при Россельхознадзоре Людмиле Маницкой.

Почему доступность ветлекарств может снизиться? Сколько сейчас точек продаж таких препаратов? Какой прирост классическому рынку дал бы ветеринарный сегмент? Ответы на эти вопросы читайте в «ФВ» № 27 (1126) от 14.11.2023 в материале «В защиту прав pawтребителей».