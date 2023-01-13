Звезда Голливуда Дэнни Трехо стал лицом социальной кампании против нелегальных онлайн-аптек

Голливудский актер Дэнни Трехо стал лицом социальной кампании, направленной против нелегальных онлайн-аптек и фальсифицированных медикаментов, «Плохие лекарства» (Bad Meds). Цель проекта — повысить осведомленность американцев о том, что 95% всех интернет-аптек в мире работают нелегально, поэтому прежде чем приобретать препарат в сети, необходимо проверить продавца на сайте safe.pharmacy (безопасная аптека), сообщает PRNewsWire.

В юмористическом и динамичном ролике, который будет транслироваться по телевидению, в социальных сетях, на радио, на всевозможных носителях наружной рекламы и в печати, артист говорит о том, что подделки (такие как искусственная кровь на съемочной площадке) окружают нас повсюду. Но он их не боится, чего не скажешь о подделках лекарств, которые могут стать причиной смерти человека. Чтобы убедиться в том, что вы покупаете легальный препарат, Трехо советует ввести адрес интернет-аптеки на сайте safe.pharmacy и убедиться, что она действует в рамках закона.

Судебно-лабораторные испытания показывают, что четыре из каждых десяти поддельных таблеток содержат потенциально смертельную дозу вредных ингредиентов, сказано в пресс-релизе авторов кампании. А по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно происходит более миллиона смертей из-за поддельных или некачественных лекарств. До 95% из 35 тыс. интернет-аптек в мире работают нелегально, поэтому риск получения «плохих лекарств» сегодня выше, чем когда-либо прежде. И социально незащищенные граждане, которые используют интернет-каналы прежде всего из соображений экономии и доступности, наиболее уязвимы.

Среди спонсоров частно-государственного проекта Департамент шерифа округа Лос-Анджелес, Альянс безопасных интернет-аптек, Национальная ассоциация фармацевтических советов (NABP), Национальный центр прав на интеллектуальную собственность.