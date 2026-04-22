Александра Бастрыкина попросили взять на контроль дело о нехватке лекарств в Саратове

В Саратове готовится к передаче в суд уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения области Асят Выковой, пишет местное издание «Взгляд-инфо».

Экс-замминистра инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия (ч.3 ст.285 УК РФ). Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, Асят Выкова несет ответственность за системный дефицит льготных лекарств в регионе, от которого пострадали сотни тысяч пациентов, включая онкобольных и диабетиков.

Асят Выкова вину не признает. Она обратилась к губернатору Саратовской области Роману Бусаргину с заявлением о том, что вопрос лекобеспечения в регионе стал критическим только при главе регионального Минздрава Владимире Дудакове, тогда как при предыдущем руководстве вопрос держался на контроле. По словам обвиняемой, она еженедельно направляла министру служебные записки о нехватке лекарств и кадров, однако эти документы не дошли ни до губернатора, ни до областного правительства. Асят Выкова также заявляет, что часть ее записок исчезла из материалов уголовного дела.

«На момент моего увольнения, в сентябре 2025 года, мною было написано около 100 служебных записок и писем. Которые, я уверена, до Вас в полном объеме не доводились. На очной ставке министр Дудаков говорил, что не знал о проблемах с лекарственным обеспечением, что он узнал о них только после моего увольнения», — обращается Асят Выкова к Роману Бусаргину.

Редакция регионального издания попросила председателя СК России Александра Бастрыкина взять расследование под личный контроль.

После публикации заявления Асят Выковой главных врачей медорганизаций Саратовской области вызвали на экстренное совещание в региональный Минздрав, сообщают журналисты.