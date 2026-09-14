Аллерген-специфическую иммунотерапию планируют включить в программу госгарантий

Аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ) планируют включить в Программу государственных гарантий в 2027 году. Как передает корреспондент «Медицинского вестника», об этом сообщил главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава РФ, директор НМИЦ аллергологии и иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России академик РАН Муса Хаитов на конференции «Интеграция науки и практики в аллергологии и респираторной медицине».

Он также рассказал, что в следующем году планируется включить в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) инъекционные экстракты аллергенов.

Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) считается «золотым стандартом» лечения ряда аллергических заболеваний. Введение постепенно возрастающих доз аллергена позволяет добиться стойкого купирования симптомов — в среднем на 5–7 лет, сообщается на сайте НМИЦ аллергологии и иммунологии. Кроме того, АСИТ помогает остановить прогрессирование болезни и предотвратить ее переход в более тяжелые формы.

Присвоение Институту иммунологии статуса НМИЦ предполагает расширение направлений его деятельности, отметил Муса Хаитов. Организационная и методическая работа будет включать выезды в регионы, разработку чек-листов, пересмотр и внедрение стандартов медпомощи. В рамках аналитической деятельности проведут анализ численности кадров и доступности медпомощи в субъектах РФ. Разработка новых методов диагностики, лечения и аллерговакцин будет проводиться в рамках научно-исследовательского направления.

Еще НМИЦ будет заниматься актуализацией клинических рекомендаций (КР). В 2026 году обновят КР по первичным иммунодефицитам, в 2027 году — по крапивнице и аллергическому риниту, поделился главный внештатный специалист Минздрава РФ.