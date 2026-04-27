Антирезусный иммуноглобулин пропал из аптек 75 регионов России

В 75 регионах России из аптек пропал антирезусный иммуноглобулин, жизненно необходимый некоторым беременным, подсчитали «Известия» с помощью фармацевтического агрегатора в системе маркировки «Честный знак».

По данным издания, препарат сейчас числится в наличии только в 14 российских регионах страны. Антирезусный иммуноглобулин есть в наличии в том числе в нескольких аптеках в Москве, Татарстане и Башкирии. Ограниченное количество препарата можно найти в Московской, Ростовской, Самарской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Карачаево-Черкесии и Дагестане.

По информации Комитета по здравоохранению Ленинградской области, в госбольницах региона осталось 338 упак. препарата, при ежегодной потребности в 1,5—2 тыс. доз. В комитетете сообщили, что сейчас препарата на рынке нет и закупки проведут, как только он поступит в продажу.

В региональных министерствах здравоохранения сообщили, что в медучреждениях Иркутской области есть 1408 флаконов лекарства, в Карелии — 62. Во Владимирской области осталось 1282 мл, что покрывает потребность на два месяца. О наличии препарата заявили в Москве, Хакасии и Брянской области.

«Иммуноглобулин человека антирезус» относится к категории госпитальных, напомнили в Минздраве РФ. Медорганизации закупают его напрямую для дневных и акушерских стационаров, препарат вводят бесплатно в рамках программы госгарантий.

В министерстве назвали запас препарата достаточным — в гражданском обороте сейчас находится более 47 тыс. пачек.

«Дополнительно отмечаем, что 23 апреля Росздравнадзор выдал разрешение на ввод в гражданский оборот около 45 тыс. упак., которые поступят в ближайшее время в субъекты РФ. Общее количество лекарственного препарата в 2026 году уже составило 53% от объема ввода в 2025-м», — заявили в Минздраве РФ.

Сбои в поставках иммуноглобулина человека антирезус Rho (D) наблюдались в России и в прошлом году. В январе—апреле 2025 года аптеки продали на 39% упаковок меньше по сравнению с таким же периодом 2024 года. В рознице реализуется 9—15% от общего потребляемого объема препарата.

Согласно данным «АльфаРМ», за последние пять лет в аптеках продавалось около 20% от всех упаковок, реализованных на рынке за год. Это в среднем 20,1 тыс. упак. иммуноглобулина человека антирезус Rho[D] в год.

Источник: «АльфаРМ», расчеты «ФВ»

В 2024 и 2025 гг. продажи иммуноглобулина снизились в натуральном выражении. При этом в рублях объем продаж в 2025 году по сравнению с 2024 годом вырос на 63%.

Источник: «АльфаРМ», расчеты «ФВ»

Основные игроки на рынке — CSL Behring, Kedrion Biopharma и Ивановская областная станция переливания крови. Производители обращались в Минздрав РФ с просьбой повысить цены из-за риска дефектуры. В 2024 году были повышены цены на препараты Kedrion и Ивановской областной станции переливания крови в дозировке 300 мкг/2 мл и 150 мкг/мл соответственно, в 2025 году повышение цен было подтверждено. В 2026 году были повышены цены на препарат CSL Behring в дозировке 300 мкг/2 мл.

Основные поставщики иммуноглобулина человека антирезус Rho[D], % от общих продаж в рублях

Источник: «АльфаРМ», расчеты «ФВ»