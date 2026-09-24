Арбитражный суд счел законным одностороннее расторжение контракта с «Герофармом»

Арбитражный суд Волгоградской области оставил без удовлетворения иск «Герофарма» о признания незаконным одностороннего отказа от исполнения контракта Центра сопровождения закупок госучреждений здравоохранения Волгоградской области, обратил внимание «ФВ». Резолютивная часть решения суда опубликована в системе «Мой арбитр».

Контракт на общую сумму 60,8 млн руб., из-за которого возник спор, был подписан в декабре 2025 года. По его условиям исполнитель должен был поставить 32,8 тыс. упак. препарата с МНН дапаглифлозин до 23 января 2026 года включительно. Но из-за срыва сроков отгрузки препарата непосредственным производителем — «АЗТ Фарма К.Б» (49% принадлежит «Герофарму») выполнить этот пункт не удалось. 9 февраля исполнитель уведомил заказчика о готовности поставить товар в количестве 4,5 тыс. упак. по мере его выпуска, начиная с 13 февраля. Но 11 февраля Центр сопровождения закупок принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, о чем проинформировал генерального директора «Герофарма» Петра Родионова (письмо опубликовано в ЕИС «Закупки»).

Далее заказчик обратился в УФАС по Волгоградской области о включении «Герофарма» в Реестр недобросовестных поставщиков. Карточка появилась в информационной системе госзакупок 10 марта 2026 года. Помимо юрлица, в список включены Петр Петрович и Петр Иванович Родионовы (им принадлежат 26,25 и 30,3% компании соответственно, по данным СПАРК).

В иске к Центру «Герофарм» просил признать незаконным и недействительным его решение об одностороннем отказе от исполнения контракта на поставку дапаглифлозина, ранее сообщал «ФВ». Из-за статуса недобросовестного поставщика компания не может участвовать в дополнительном конкурсном отборе Минпромторга России на получение субсидий для финансирования затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по современным технологиям, писал «ФВ». Фармкомпания ходатайствовала перед Арбитражным судом Волгоградской области о принятии обеспечительных мер, однако получила отказ. В удовлетворении иска к центру ей тоже было отказано.

«Герофарм» не согласен с решением суда и будет его обжаловать. Компания всегда действовала и действует в интересах пациентов и системы здравоохранения, ее многолетний опыт подтверждает статус одного из ответственных и устойчивых поставщиков на российском фармацевтическом рынке, подчеркнули в пресс-службе фармпроизводителя.

Параллельно фармпроизводитель судится с УФАС Волгоградской области. Иск об оспаривании постановления тероргана пока не рассмотрен. Центр сопровождения закупок участвует в нем в качестве третьего лица.