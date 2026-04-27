«Артген биотех» отчиталась о финансовых результатах в 2025 году

27.04.2026
18:04
ДинаКоблова
«Артген биотех» представила финансовые результаты 2025 года по МСФО. Консолидированная выручка компании за прошлый год выросла на 13% год к году, однако чистая прибыль снизилась на 55% в сравнении с 2024 годом.
Фото: «Артген биотех»

Биотехнологическая компания «Артген биотех» поделилась результатами деятельности за 2025 год, подготовленными в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Консолидированная выручка компании за прошлый год выросла на 13% год к году и составила 1,7 млрд руб. В частности, на 29% увеличилась выручка от продаж услуг по генетическим исследованиям, на 20% выросли продажи услуг банка репродуктивных материалов и на 8% — продажи услуг Гемабанка по хранению биоматериалов. При этом показатель EBITDA R&D (прибыль компании до вычета процентов по кредитам, налогов, амортизации основных средств и нематериальных активов) составил 270 млн руб. при марже 16% от выручки.

Чистая прибыль компании в 2025 году снизилась на 55% по сравнению с 2024 годом и составила 108 млн руб. Снижение чистой прибыли связывают с ростом расходов на фонд оплаты труда (ФОТ) и амортизацию нематериальных активов (НМА).

Консолидированные операционные расходы в 2025 году выросли по сравнению с предыдущим годом на 29%. Операционная прибыль группы составила 136,9 млн руб., рентабельность по операционной прибыли — 8%. Главными источниками денежного потока внутри холдинга остаются Гемабанк и «Некстген».

В прошлом году акции «Артген биотех» стали доступны на торгах в выходные дни на Московской бирже. Компания отказалась от увеличения уставного капитала путем размещения акций по открытой подписке. По итогам года Гемабанк выплатил 111 млн руб. дивидендов.

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

