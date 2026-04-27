«Артген биотех» отчиталась о финансовых результатах в 2025 году

Биотехнологическая компания «Артген биотех» поделилась результатами деятельности за 2025 год, подготовленными в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Консолидированная выручка компании за прошлый год выросла на 13% год к году и составила 1,7 млрд руб. В частности, на 29% увеличилась выручка от продаж услуг по генетическим исследованиям, на 20% выросли продажи услуг банка репродуктивных материалов и на 8% — продажи услуг Гемабанка по хранению биоматериалов. При этом показатель EBITDA R&D (прибыль компании до вычета процентов по кредитам, налогов, амортизации основных средств и нематериальных активов) составил 270 млн руб. при марже 16% от выручки.

Чистая прибыль компании в 2025 году снизилась на 55% по сравнению с 2024 годом и составила 108 млн руб. Снижение чистой прибыли связывают с ростом расходов на фонд оплаты труда (ФОТ) и амортизацию нематериальных активов (НМА).

Консолидированные операционные расходы в 2025 году выросли по сравнению с предыдущим годом на 29%. Операционная прибыль группы составила 136,9 млн руб., рентабельность по операционной прибыли — 8%. Главными источниками денежного потока внутри холдинга остаются Гемабанк и «Некстген».

В прошлом году акции «Артген биотех» стали доступны на торгах в выходные дни на Московской бирже. Компания отказалась от увеличения уставного капитала путем размещения акций по открытой подписке. По итогам года Гемабанк выплатил 111 млн руб. дивидендов.