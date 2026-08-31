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AstraZeneca исследует в России оригинальный препарат для лечения рака яичников

31.08.2026
15:15
НадеждаСиницына
Минздрав России одобрил проведение в России II фазы исследования оригинального препарата торвутатуг самротекан от компании AstraZeneca. Он предназначен для лечения платинорезистентного эпителиального рака яичников с высоким уровнем экспрессии FRα.
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Компания AstraZeneca получила разрешение Минздрава России на проведение II фазы исследования препарата торвутатуг самротекан. Соответствующие сведения появились в ГРЛС. Препарат будет оцениваться в качестве монотерапии второй и последующих линий у взрослых пациенток с рецидивом платинорезистентного эпителиального рака яичников с высоким уровнем экспрессии FRα, а также в популяциях с различным уровнем экспрессии FRα.

Торвутатуг самротекан — это конъюгат антитело-лекарственное средство, который изучается для терапии солидных опухолей, экспрессирующих фолатный рецептор альфа (FRα). В его состав входит ингибитор топоизомеразы 1 (TOP1) в качестве полезной нагрузки. Препарат будут оценивать в форме лиофилизата для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий в дозировке 100 мг.

Продолжительность испытаний составит около 29 месяцев. В исследование, которое пройдет в 23 исследовательских центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Архангельска, Новосибирска и Уфы, планируется включить 37 пациенток.

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